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أخبار العالم

لا نخشى.. تركيا تهدد أمريكا بسبب أردوغان وعائلته

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:19 م
مولود جاويش أوغلو
مولود جاويش أوغلو
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عرفة البنداري
صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن الرئيس، رجب طيب أردوغان، لن يجري الزيارة المخطط لها إلى الولايات المتحدة إذا فرضت واشنطن عقوبات عليه أو على أي من أفراد عائلته.

وأشار أوغلو في تصريحات لقناة "BBC" بنسختها التركية، إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هو من دعا أردوغان ليزور الولايات المتحدة، وأن الرئيس التركي قبل هذه الدعوة، وأضاف: "إلا أن هذه الزيارة ستخسر أي معنى في حال فرض أي عقوبات عليه أو عائلته".

وشدد وزير الخارجية على أن الأمن القومي يمثل الأولوية بالنسبة للحكومة التركية وقال: "نحن بصراحة لا نخشى العقوبات. إذا لم نقض على الإرهابيين اليوم، يمكن أن يصبح ذلك أكثر صعوبة في المستقبل. ولهذا السبب، هذه المسألة أهم بالنسبة لنا من العقوبات".

وأوضح أوغلو أن بلاده لم تنتظر الضوء الأخضر من ترامب لبدء العملية العسكرية في سوريا أو من أي طرف آخر، مبينا: "أردنا العمل مع الولايات المتحدة، إلا أنها لم تف بالتزاماتها".

وكانت السلطات التركية قد أعلنت يوم 9 أكتوبر، بدء عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا، وسط انتقادات ورفض عربي ودولي .
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