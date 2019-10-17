صورة الغضب تشعل الصراع بين ترامب ونانسي بيلوسي

وضعت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، صورة تجمعها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كخلفية لحسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ووفقًا لشبكة "الحرة" الأمريكية، تظهر "بيلوسي" في الصورة التي كان "ترامب" نشرها أيضا على حسابه بموقع "تويتر"، وهي تقف أمام طاولة الاجتماع أمام الرئيس الأمريكي الذي كان جالسا.



وجمع هذا الاجتماع "ترامب" بزعماء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس، وأثار ضجة بعد أن أعلن قادة ديمقراطيون اختصاره، لأن ترامب "انفجر غاضبا"، ووصف بيلوسي بأنها "سياسية من الدرجة الثالثة".



وكان الرئيس الأمريكي، قد نشر هذه الصورة، كدليل على أن "بيلوسي" هي التي انفجرت غضبا وغادرت الاجتماع، حيث علق على الصورة قائلا: "انفجار الغضب من قبل نانسي".



ومن جهتها اعتبرت "بيلوسي" أن غضب "ترامب" كان نتيجة دعم الجمهوريين لقرار مجلس النواب ضد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.