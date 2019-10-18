تعليق ناري من خالد الغندور على إمكانية إقامة السوبر الأفريقي في قطر.. فيديو

استنكر الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق إمكانية اقامة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية في دولة قطر.



وأكد الغندور عبر برنامجه " الزمالك اليوم " أن مباريات السوبر القارية دائما ما تقام في نفس القارة حيث يقام السوبر الأوروبي في قارة أوروبا وسوبر أمريكا الجنوبية يقام في جنوب أمريكا.



وأضاف أن تلك هي المرة الأولى التي سيقام بها سوبر قارة في قارة أخرى مشددا أن الأمر " غريب " .



وتابع خالد الغندور أن موعد ومكان إقامة السوبر الافريقي سيتم حسمه غدا من قبل الاتحاد الافريقي " الكاف " .



