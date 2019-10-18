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فن

من تويتر إلى مجلس النواب.. القصة الكاملة لأزمة قيادة محمد رمضان لـ طائرة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:03 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
عاد الفنان محمد رمضان لتصدر مؤشر البحث جوجل في مصر، بعد اشتعال أزمة قيادته إحدى الطائرات، بكل ما يمثله ذلك من استهانة بأرواح المواطنين.

وأصدرت وزارة الطيران المدني، بيانا بشأن واقعة محمد رمضان، على متن إحدى رحلات الطيران، والتي أثارت الجدل خلال الآونة الأخيرة، لظهوره في كابينة القيادة متظاهرا بأنه يقود الطائرة.

ووجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، سلطة الطيران المدني من منطلق مسئوليتها عن السلامة الجوية بمصر بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف علي ملابسات تلك الواقعة، وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري إتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، حيث تقرر الآتي:

- إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.

- سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وأكدت وزارة الطيران المدني، علي ثقتها بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين والتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلي معدلات السلامة الجوية حيث تعد هذه الواقعه عملا فرديا ولا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية.

وأضافت أن صناعة الطيران المدني صناعة تقوم بالأساس علي الإلتزام المطلق بمعايير السلامة الجوية ولا مجال للتهاون مطلقا مع أي إخلال أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير.

وكان محمد رمضان رد على مقطع فيديو، بثته قناة الجزيرة القطرية بعد تناولها واقعة قيادته الطائرة أثناء ذهابه إلى السعودية للمشاركة في موسم الرياض.

ونشر محمد رمضان فيديو للجزيرة عبر حسابه على "تويتر" نافيًا أنه كان يقود طائرة ركاب مدنية: "‏‏تاني يا جزيرة ؟! فين ضمييير المهنة يا مُحترمين ‎#كفاية_تضليل بقى".

وتابع: "واللي قال إني أنا اللي طاير بيها صاحبي وبيهزر، وثالثا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل" واختتم محمد رمضان، الفيديو: "ووصلنا بالسلامة قبل معادنا".

كانت إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، انتقدت ما نشره الفنان محمد رمضان، وهو يستعرض قيادته لـ طائرة محملة بالركاب، قائلة: "فعل مستهتر يودي بحياة المواطنين، ويظهر صورة سلبية عن مصر".

وقالت إن ما فعله محمد رمضان، سيسيء للطيران المصري في خارج، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع.

وطالبت بفتح تحقيق عاجل مع طاقم الطائرة، والوقوف على ملابسات هذا التصرف الطائش، الذي يعكس مدى الإهمال والاستهتار بأرواح المواطنين.

وأضافت أن هذا التصرف يستوجب المساءلة باعتباره يعرض حياة المسافرين للخطر، ومخالفة لكافة الأعراف الدولية.

نمبر وان يلهو بأرواح الناس.. غضب عارم بعد قيادة محمد رمضان لـ طائرة الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:24 ص

وتعرض محمد رمضان، لموجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره عبر حسابه في "إنستجرام" فيديو له وهو يقود إحدى الطائرات.

وتساءل عدد من رواد السوشيال ميديا عن كيفية السماح بدخول راكب قمرة القيادة، ما يتعارض مع أبسط إجراءات السلامة التي يجب اتباعها في الطائرات، وسخر البعض من قائد الطائرة الذي سمح لـ محمد رمضان المعروف بـ نمبر وان باللهو وقيادة طائرة وتعريض حياة المسافرين للخطر.

ونفت شركة مصر للطيران، علاقتها بالفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.

وأكدت "مصر للطيران" أن هذا الموقف لم يتم مطلقا على أي من رحلات مصر للطيران؛ لأن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها.

وكان محمد رمضان ، نشر عبر حسابه الشخصي على "تويتر" ، فيديو له من داخل الطائرة ، أثناء سفره إلى خارج البلد، وقال، إنها المرة الأولى التى يقود فيها طائرة ، حيث قام بالدخول إلى غرفة قيادة الطائرة، وجلس بجوار الكابتن.
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