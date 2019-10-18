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رياضة

ألعاب القوى بالأهلي يتوج ببطولة الجمهورية

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:13 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي بالمركز الأول ببطولة الجمهورية للناشئين والناشئات تحت 23 سنة، التي أقيمت خلال الفترة من ١٧ إلى 18 أكتوبر الجاري، علي ملاعب المركز الأولمبي بالمعادي.

وحصد فريق الناشئين بالأهلي ١٧ ميدالية مُقسمة إلى ٥ ميداليات ذهبية و٨ فضية و٤ برونزيات، أما ناشئات الأهلي فقد حصدن ١٦ ميدالية مقسمة إلى 7 ذهبية و٦فضية و٣برونزية.

وشهدت البطولة مشاركة 14 ناديا ومركزا للشباب، يمثلهم 260 لاعبا و130 لاعبة ، وقام بتمثيل الأهلي في البطولة 38 لاعبا ولاعبة، في جميع مسابقات ألعاب القوى المختلفة.

‫ويقود ألعاب القوى بالأهلي ياسر داوود رئيس الجهاز والمدير الفني، وعادل علي أبو بكر المدير الإداري، ووليد عبد الوهاب المشرف على الجهاز الطبي، ووائل عبد العظيم إداريا.

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