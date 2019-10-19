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أخبار العالم

أبو مازن يوجه بالاستعداد لـ الانتخابات التشريعية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:31 م
ابو مازن يوجه بالإستعداد
ابو مازن يوجه بالإستعداد لـ الانتخابات التشريعية
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سمر صالح
وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، اليوم، السبت، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتوفير البيانات اللازمة للتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية.

وأكد أبو مازن خلال لقائه وفدًا من الجهاز، ضرورة أن يعمل على توفير كل ما يلزم من بيانات وإحصاءات للجنة الانتخابات المركزية لتقوم بدورها في التحضير الجيد لإجراء الانتخابات العامة.

وكانت حركة فتح قد أكدت أن عباس سيصدر مرسومًا بخصوص الانتخابات، سيتضمن إجراء انتخابات متتالية، وليست متزامنة.

وقال أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن المرسوم الرئاسي بخصوص الانتخابات سيصدر بانتخابات متتالية وليست متزامنة؛ انسجامًا مع النظام الأساس ومواد الدستور الفلسطيني.

وأضاف أن الانتخابات العامة تشكل مدخلًا لإتمام المصالحة، ومخرجًا لإنهاء الانقسام، ويجب العمل على تهيئة الأجواء لإنجاحها، مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس ابو مازن، كلف رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، بلقاء الفصائل وتهيئة الأجواء لإجرائها.
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