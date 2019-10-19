رقائق الخبز المشبعة.. على طريقة الشيف سالي فؤاد

رقائق الخبز المشبعة من أهم الوجبات التى تعتمد عليها كثير من النساء فى فترة الدايت لأنها تمنحهم الشبع لفترة طويلة وسوف نقدّم لكم عمل رقائق الخبز المشبعة على طريقة سالى فؤاد.





المكونات

كوب ماء دافئ نصف

ملعقة صغيرة خميرة 1

ملعقة صغيرة عسل أبيض1

كوب شوفان خشن1

كوب دقيق شوفان ناعم جدًا2

ربع كوب جنين قمح

كوب حبوب الكينوا ربع

كوب بذور الشيا ربع

كوب بذر الكتان ربع

كوب لبن بودرة خالي الدسم ربع

كوب زيت ربع

ملح





طريقة تحضير رقائق الخبز خطوة بـ خطوة





يخلط الماء الدافئ والعسل والخميرة، ويقلب جيدا، ثم يضاف باقي المكونات كلها.





تعجن جيدا في العجان او باليد، حتى تتكون عجينة قابلة للتشكيل





يمكن فردها وتشكيلها شرائح، او تبرم وتلف على شكل البقسماط.



