المصري أذكى طفل في العالم .. عبد الرحمن حسين يجعل الأسطورة حقيقة

حصل طفل مصري على لقب "أذكى طفل في العالم" بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة عالمية.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "اندبندنت" البريطانية، أقيمت "المسابقة الدولية للحساب الذهني الذكي" في ماليزيا للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس مجموعة التعليم الذكي.



وكان الطفل المصري عبد الرحمن حسين واحدًا من 3 آلاف متسابق يشاركون بالمسابقة، من أكثر من 70 دولة.



وحل عبد الرحمن، 13 عاما، 230 مسألة حسابية معقدة في غضون 8 دقائق فقط، ليحصل على المركز الأول.



ونقلت الصحيفة عن حسين قوله بعد الفوز إن إنجازه الكبير جاء نتيجة للدعم والتوجيه اللذين حصل عليهما من أساتذته وأسرته.



وأوضحت أستاذة حسين، بتول محمد منتصر، أن حسين يدرب قدراته العقلية منذ 5 سنوات، استعدادا للمنافسة في المسابقة.



وبدأ حسين تدريبه في عام 2012، باستخدام برنامج تنمية المهارات العقلية الماليزي، وشارك في عدد من المسابقات. حيث تتوفر على موقع "مجموعة التعليم الذكي"، مصادر للتعلم من برنامج الحساب الذهني الذكي.



وأشارت الصحيفة إلى أن المعجزة تكمن في أنهم أطفال قد حصلوا ببساطة على تعليم مبكر وفعال.