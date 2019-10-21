بالكاجوال..أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة عماد متعب وبناتها

نشرت يارا نعوم زوجة لاعب الكرة السابق عماد متعب وملكة جمال مصر السابقة صورة جديدة لها عبر قصتها على صفحتها الشخصية لمواقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ببنطلون جينز مقطع ،وعليه بدي أبيض ،وشال ذات اللون البامبى ،وأنتلعت فى قدميها كوتشى رياضى.





واكتملت إطلالتها، بترك شعرها مندسل على الأكتاف، ووضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ الذى أرتكز على اللون البامبى مثل الشال نمما أبرز جمالها وميز إطلالتها.



