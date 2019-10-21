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مرأة

بالكاجوال..أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة عماد متعب وبناتها

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:19 ص
يارا نعومي
يارا نعومي
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت يارا نعوم زوجة لاعب الكرة السابق عماد متعب وملكة جمال مصر السابقة صورة جديدة لها عبر قصتها على صفحتها الشخصية لمواقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ببنطلون جينز مقطع ،وعليه بدي أبيض ،وشال ذات اللون البامبى ،وأنتلعت فى قدميها كوتشى رياضى.

واكتملت إطلالتها، بترك شعرها مندسل على الأكتاف، ووضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ الذى أرتكز على اللون البامبى مثل الشال نمما أبرز جمالها وميز إطلالتها.

أطلت "يارا " وهى تحمل أحدى بناتها وبجانبها زوجها عماد متعب وهو يحمل احدى بناتها الأخرى ،وبجانبهم لاعب الكورة أحمد عبد المنعم وزوجته وبنته .
يارا نعومي يارا نعومي
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