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رئيس مصر للتأمين: نسبة مساهمة القطاع من الإنتاج المحلي 0.8%.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:25 م
شركات التأمين
شركات التأمين
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عمرو ممدوح
قال باسل الحيني، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إن سوق التأمين المصري من أقدم الأسواق العربية، مشيرا إلى أن شركات التأمين المصرية تمتلك خبرات وكفاءات كبيرة.

وأضاف الحيني، في حواره ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» أنه تمت إعادة هيكلة شركات التأمين في مصر، ويتم العمل على تعزيز مكانة الشركات كأكبر مجموعة مالية غير مصرفية مملوكة للدولة.

وأوضح رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، أن قطاع التأمين في مصر لا يرقى لطموحات دولة مثل مصر، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي 0.8%، ولم يصل حتى الآن إلى 1%.
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