رئيس مصر للتأمين: نسبة مساهمة القطاع من الإنتاج المحلي 0.8%.. فيديو

قال باسل الحيني، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، إن سوق التأمين المصري من أقدم الأسواق العربية، مشيرا إلى أن شركات التأمين المصرية تمتلك خبرات وكفاءات كبيرة.





وأضاف الحيني، في حواره ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» أنه تمت إعادة هيكلة شركات التأمين في مصر، ويتم العمل على تعزيز مكانة الشركات كأكبر مجموعة مالية غير مصرفية مملوكة للدولة.



