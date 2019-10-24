تعرف على تعليمات محافظ كفر الشيخ لرؤساء المدن بشأن مياه الأمطار

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، برفع مياه الأمطار بجميع مراكز ومدن المحافظة على مدار الساعة، موجهًا بمراجعة جميع الشوارع الفرعية و الرئيسية، والاهتمام والتركيز على رفع مياه الأمطار من داخل وخارج المدارس.
وشدد محافظ كفر الشيخ، على رفع مياه الأمطار بمحيط دور العبادة، والهيئات الحكومية الخدمية، والمرور والمتابعة لجميع عوازل أعمدة الإنارة والتأكد من غلق فتحات الأعمدة الجانبية لسلامة الأطفال والمواطنين.
وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس وخاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق خلال المدة الحرجة حرصًا على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر.
وأكد المحافظ على متابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا علي التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر علي مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة.
وكلف المحافظ بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة الى اتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل [email protected] لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلًا عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفرالشيخ " كفرالشيخ نيوز ".
وفي سياق متصل، وبناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، جهود فريق العمل بالوحدة المحلية لمركز و مدينة كفر الشيخ، الذي يواصل العمل ليلًا ونهارًا لرفع تراكمات مياه الأمطار على مستوى المدينة وكذلك قرى المركز، بمشاركة سامي خليفة، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ، وهيثم عطيه، نائب رئيس المدينة لشئون حي غرب، ومنصور عمر، نائب رئيس المدينة لشئون قرى شرق كفر الشيخ، وأحمد الجوهري، نائب رئيس المدينة لشئون قرى غرب كفر الشيخ، ورجال جهاز النظافة و التجميل، ورجال مناطق الخدمات على مستوى المركز والمدينة.
وشدد محافظ كفر الشيخ، على رفع مياه الأمطار بمحيط دور العبادة، والهيئات الحكومية الخدمية، والمرور والمتابعة لجميع عوازل أعمدة الإنارة والتأكد من غلق فتحات الأعمدة الجانبية لسلامة الأطفال والمواطنين.
وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توعية المواطنين وطلاب المدارس وخاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وحدوث ظاهرة الرعد والبرق خلال المدة الحرجة حرصًا على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر.
وأكد المحافظ على متابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا علي التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات والتواصل المباشر علي مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة.
وكلف المحافظ بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473241130، والرقم 0473220792، بالإضافة الى اتاحة خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748، والإيميل [email protected] لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلًا عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفرالشيخ " كفرالشيخ نيوز ".
وفي سياق متصل، وبناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، جهود فريق العمل بالوحدة المحلية لمركز و مدينة كفر الشيخ، الذي يواصل العمل ليلًا ونهارًا لرفع تراكمات مياه الأمطار على مستوى المدينة وكذلك قرى المركز، بمشاركة سامي خليفة، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ، وهيثم عطيه، نائب رئيس المدينة لشئون حي غرب، ومنصور عمر، نائب رئيس المدينة لشئون قرى شرق كفر الشيخ، وأحمد الجوهري، نائب رئيس المدينة لشئون قرى غرب كفر الشيخ، ورجال جهاز النظافة و التجميل، ورجال مناطق الخدمات على مستوى المركز والمدينة.