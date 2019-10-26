رئيس جامعة بنها يسلم عقود تمويل المشروعات البحثية في دورتها السادسة لشباب الباحثين

قام الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، بتسليم عقود تمويل المشروعات البحثية التي يمولها صندوق البحوث العلمية في دورتها السادسة للفائزين من شباب الباحثين بالجامعة، ‪‎‪وذلك في إطار سياسة الجامعة لبناء قدرات شباب الباحثين ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار والتميز



جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ناصر الجيزاوي، المشرف على الدراسات العليا والعلاقات العلمية والثقافية.



وقال الدكتور جمال السعيد إن الجامعة قد حرصت على وضع البحث العلمي في مركز اهتمامها، وتطوير مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع المحلى، وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تطوير المشروعات البحثية.



من جانبه، قال الدكتور ماهر حسب النبي، مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي، إن مجلس الجامعة وافق على تمويل ١٥ مشروعا بحثيا للمتميزين من شباب الباحثين بالجامعة بمبلغ ٣ ملايين جنيه بما يعادل ٢٠٠ ألف جنيه للمشروع الواحد، وذلك من حساب صندوق البحث العلمي بالجامعة.