تزداد قوة .. تعرف على مسار عاصفة ميديكين المدمرة بعد مرورها من مصر

يبدو أن الطقس الخريفي غير المستقر سيستمر طوال الأسبوع الجاري في البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والتي كان أولها مصر وفلسطين الذين تضرروا بسبب العاصفة "ميديكين" والتي ضربت السواحل الشمالية في مصر ومن المقرر أن تنتهي اليوم السبت.



ووفقا لـ ياهو نيوز الأمريكي، فقد حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني من أن العاصفة ميديكين ستكون أكثر عنفا في بلاد أخرى خلال مسارها على البحر الأبيض المتوسط، وحذر خبراء الأرصاد من هطول أمطار غزيرة بدءا من اليوم، يمكن أن تصل إلى 500 لتر من الأمطار لكل متر مربع.



ويهدد الطقس السيئ بعض المناطق المطلة على البحر المتوسط بسبب العواصف الشديدة، ومنها إيطاليا وجنوب فرنسا وجبال الألب الجنوبية، والتي ستتسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.



وتتزايد مخاوف علماء الإعصار بسبب القوة المحتملة للعاصفة المدمرة والتي تتقارب في قوة الإعصار، بسبب الماء الدافئ الذي يمد العاصفة بالكثير من الطاقة، وله عواقب مدمرة يتبها سقوط أمطار غزيرة.



ووفقًا للحسابات الحالية، فستستمر العاصفة ميديكين في مسارها، فوق غرب البحر الأبيض المتوسط، ويقال إن الإعصار قد توقف فوق جزر البليار شرق اسبانيا لمدة تصل إلى 36 ساعة، ويهدد بسقوط ما يصل إلى 100 لتر من الأمطار لكل متر مربع في سردينيا وكورسيكا.