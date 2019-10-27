المصري البورسعيدي في ضيافة بطل سيشل بالكونفدرالية

يحل فريق المصري ضيفا على كوت دي اور بطل سيشل، اليوم، الأحد، في تمام الثانية ظهرا، ضمن منافسات دور الـ 32 مكرر، من بطولة الكونفدرالية.



ويسعى فريق المصري بقيادة مدربه إيهاب جلال لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم ووضع قدما في دور المجموعات، قبل خوض دور الإياب في مصر.



وكان فريق المصري تأهل إلى دور الـ 32 مكرر بعد فوزه على ماليندي بطل زنجبار بنتيجة 7 - 2 بمجموع المباراتين، بينما يشارك بطل سيشل في هذا الدور الدرو بعدما ودع دوري أبطال أفريقيا من دور الـ 32، بعد الخسارة من صن دوانز بنتيجة 16 - 1 ذهابا وإيابا.



ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من بطولة الكونفدرالية، بيراميدز مع يانج أفريكانز التنزاني، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.