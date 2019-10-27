Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصري البورسعيدي في ضيافة بطل سيشل بالكونفدرالية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:36 م
فريق المصري
فريق المصري
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق المصري ضيفا على كوت دي اور بطل سيشل، اليوم، الأحد، في تمام الثانية ظهرا، ضمن منافسات دور الـ 32 مكرر، من بطولة الكونفدرالية.

ويسعى فريق المصري بقيادة مدربه إيهاب جلال لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم ووضع قدما في دور المجموعات، قبل خوض دور الإياب في مصر.

وكان فريق المصري تأهل إلى دور الـ 32 مكرر بعد فوزه على ماليندي بطل زنجبار بنتيجة 7 - 2 بمجموع المباراتين، بينما يشارك بطل سيشل في هذا الدور الدرو بعدما ودع دوري أبطال أفريقيا من دور الـ 32، بعد الخسارة من صن دوانز بنتيجة 16 - 1 ذهابا وإيابا.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من بطولة الكونفدرالية، بيراميدز مع يانج أفريكانز التنزاني، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة المصري وماليندي بطل زنجبار في الكونفدرالية

مدرب المصري: انتزعنا الفوز من ماليندي بفضل تحسن الأداء في الشوط الثاني.. فيديو

تعرف على منافسي بيراميدز والمصري المحتملين في الكونفدرالية .. جينيراسيون في الصورة

انطلاقة رائعة لممثلي مصر في الكونفدرالية

أول تعليق من بيراميدز على مواجهة يانج افريكانز فى الكونفدرالية ..فيديو

الأندية المصرية في الأدغال الأفريقية

ترشيحاتنا

النائب العام السعودي يأمر بالقبض على فتاة ارتكبت فعلا مخلا في موسم الرياض.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. مجلس الخطيب ينتصر .. آل شيخ يوقف دعم الزمالك ..قرارات نقابة الصحفيين ضد مرتضى منصور

بتشحن في 9 دقائق.. سيارة كهربائية خارقة | تعرف على سعرها

أوقفه فورا.. أبل تحذر مستخدمي آيفون من هذا الإجراء

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

المحكمة تبدأ في سماع شهادة الشهود في قضية مقتل محمود البنا بالمنوفية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الأرصاد السعودية تحذر دول بحر العرب.. إعصار كيار يتحول إلى مدمر

بـ لوك جديد وجرىء.. منة فضالى تبهر متابعيها

رئيس مدينة الخصوص يمسك مكنسة ويشارك العمال في تنظيف الشوارع.. صور