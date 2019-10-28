بكتف وكتف.. هنادى مهنا بإطلالة أنثوية

نشرت الفنانة الشابة هنادى مهنا، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.



وحلت هنادى مهنا بإطلالة مبهجة ببلوزة بيضاء تأخذ قصة الكتف وكتف، وهو ما أبرز جمالها ببساطة وعلق بعض الجمهور: "مفيش احلى من كده".



اعتمدت هنادى مهنا على وضع ميكب خفيف على وجهها مع أحمر الشفايف وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.



وعلقت هنادى مهنا على الصور قائلة: ا"لضحكة دي انتو السبب فيها ، شكرًا على كل الحب والدعم دة بتفرحوني أوي مكنتش هبقي كدة من غيركم".







