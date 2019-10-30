تعاطف مع المتظاهرين ولم يستجب لطلب عون.. كواليس استقالة الحريري

تصدرت أنباء استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اهتمام الشارع اللبناني المنتفض احتجاجا على تردي الأوضاع وكان أحد مطالبه الأساسية استقالة الحكومة، حيث اهتمت وسائل إعلامية بكواليس تلك الاستقالة التي اعتبرت مفاجأة بالنسبة للبعض.





وقال وزير الدفاع اللبناني، إلياس بو صعب إن إستقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري لم تكن متوقعة، مضيفًا أن ما فعله رئيس الوزراء جاء بحسب الدستور.





وأوضح وزير الدفاع اللبناني أن الرئيس ميشال عون كان على علم مسبق بنية رئيس الوزراء سعد الحريري تقديم استقالته، مضيفا أن الحريري لم يستجب لطلب عون بالتريث عن قرار الاستقالة من أجل الاتفاق على حكومة جديدة.





وتابع وزير الدفاع اللبناني أن "الرئيس اللبناني يتخوف من احتمال أن تطول الفترة الزمنية قبل تشكيل حكومة جديدة وبالتالي دخول لبنان في فراغ حكومي".





وأشار وزير الدفاع اللبناني إلى أن "رئيس الوزراء اللبناني لم ينسق مع التيار الوطني الحر في هذه الاستقالة".





وأكد وزير الدفاع اللبناني أن "أحدا لم يطرح أيضا مسألة خروج رئيس التيار الوطني جبران باسيل من الحكومة الحالية أو إعادة إستيزاره مجددا في الحكومة الجديدة".





وأوضحت صحيفة النهار أن سعد الحريري كان متعاطفًا حتى الذروة مع ما تشهده الساحات وقد اختلى بنفسه طيلة الفترة الماضية حتى أن نوّابه لم يستطيعوا مقابلته أو التواصل معه بسهولة، فيما اجتمع أعضاء المكتب السياسي في منزله ولم يستطيعوا رؤيته.



