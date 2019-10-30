Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ليس عدوانيا إذا لم تتحرش به وفضولى.. تعرف على قرش حياته في خطر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:50 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله
سمكة القرش الواحدة تدر دخلا سنويا يتعدى الـ200 ألف دولار كعامل جذب سياحي في جزيرة الأخوين، وذلك استنادا إلى أعداد الغواصين التي تقوم بزيارة الموقع لمشاهدة أسماك القرش، الأمر الذى أعطى أهمية كبيرة للقروش بالبحر الأحمر، وهو ما دعا جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" للبحث عن سمكة قرش مهددة بالخطر.

تقول هبة شوقي، المدير التنفيذى لجمعية "هيبكا"، إنه بالرغم من تسجيل حوالى 28 نوعا من أسماك القرش فى البحر الأحمر، إلا أن أعدادها تعد منخفضة بالمقارنة بمناطق أخرى من العالم، وتمثل أسماك القرش قيمة اقتصادية مهمة للسياحة المصرية.

وأضافت أن القروش تواجدت على كوكبنا منذ أكثر من 400 مليون عام تقريبا، وتمثل أسماك القرش قمة الهرم الغذائى للأحياء البحرية، كما أنها تلعب دورا رئيسيا فى الاتزان البيئي، حيث يعتبرها علماء الأحياء أهم الدلائل والمؤشرات للاتزان البيئى للبحار والمحيطات.

وتابعت: "تعيش القروش فى البحر الأحمر وأكثرها يوجد فى مناطق الجنوب، خاصة منطقة بيت القروش، ومنها المسالم والمفترس، وأخطر الأنواع المفترسة تسمى قرش النمر واللونج مانوس، ولكن أقل خطورة من القرش الأبيض الموجود في أستراليا".

وتقول: "أما عن القرش لونج مانوس، والذى يتعرض لخطورة كبيرة نتيجة طوق بلاستيك يحيط منطقة رأسه، فإن هذا النوع هو الأكثر انتشارا بالبحر الأحمر، وهو يأتي ضمن ثالث أنواع القروش الخطيرة، ويعيش دائما في الأعماق الكبيرة، وهذ النوع من القروش، يسكن الأعماق، ويتمتع بحركة سريعة، ويتغذى على أسماك التونة، وهو ليس عدوانيا إذا لم تتحرش به أو تحاول ملامسته، ولكن لديه الفضول، خاصة نحو الأشياء القريبة من السطح".
ليس عدوانيا إذا لم تتحرش به وفضولى.. تعرف على قرش حياته في خطر
ليس عدوانيا إذا لم تتحرش به وفضولى.. تعرف على قرش حياته في خطر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فيديو مداعبة القروش.. بيئيون: التحرش بها واستفزازها السبب فى هجومها على الإنسان

بيضايقوا القرش الحوتي .. أجانب يتقدمون ببلاغ ضد الغواصين بالبحر الأحمر

بهلول .. القصة الكاملة لبلاغات القرش الحوتي بالبحر الأحمر.. مضايقات للسمكة الضخمة نادرة الظهور من غواصين مصريين مما يهدد بقائها بالمنطقة.. وتخرك عاجل من المسؤولين

حياتها في خطر.. البحث عن سمكة قرش في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

ضربوه بالنار وسرقو سيارته.. مصرع مواطن على يد مجهولين بالشرقية

اقتصادية النواب تكشف عن تراجع أسعار 4 سلع مهمة.. تفاصيل

طرح 20 ألف شقة لـ محدودي الدخل في 8 محافظات.. الأسبوع المقبل

احتلال السفارة السعودية والأمريكية بـ العراق.. تصريحات مثيرة لـ إيراني مقرب من خامنئي

10 صور جريئة لـ كنزي وجنى عمرو دياب أثارت غضب محبي الهضبة

مفاجأة.. مؤمن زكريا ينضم لمعسكر الأهلي بالإمارات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. زبونة تطلق النار على مطعم وجبات سريعة شهير.. لن تصدق السبب

انتقادات وإعجاب.. أول ظهور لـ أحمد فهمى مع عائلة هنا الزاهد بعد زواجهما

بعد غد.. انطلاق مبادرة الكشف المبكر والعلاج بالمجان لسرطان الثدي