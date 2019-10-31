احتضنت العائلة المقدسة خلال هروبها إلى مصر.. أصل تسمية حي سخا بكفر الشيخ

سخا، حي بمدينة كفر الشيخ، يبعد عن مدينة طنطا بمحافظة الغربية نحو 32 كيلو مترًا، وهي «خاسوت» الفرعونية و«اكسويز» اليونانية الرومانية.





وكانت سخا عاصمة الإقليم السادس من أقاليم الوجه البحري وقد كانت مقرًا وعاصمة للأسرة الرابعة عشرة الفرعونية التي حكمت شمال مصر في القرن الثامن عشر قبل الميلاد.





استقرت بها قبيلة الخزاعلة فرع من قبيلة سنبس من طيء، وكانت مقر زعامة قبائل سنبس في مصر، وبمدينة سخا دارت رحى معركة سخا، التي انهزمت فيها قوات الحلف القرشي أمام جيش المماليك.





واحتلت سخا مركزًا متميزًا أيضًا بعد دخول المسيحية مصر نظرًا لإقامة العائلة المقدسة بها أثناء هروبها إلى أرض مصر وسميت (بيخا ايسوس) أي قدم يسوع نسبة إلى الحجر الذي طبع عليه قدم السيد المسيح وهو طفل عمره سنتان.



