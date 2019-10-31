هاشتاج #ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه يشعل تويتر.. ومغردون: الطلاق مش عار لعله راحة للطرفين

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى هاشتاج عبر موقع التواصل الإجماعى "تويتر".





وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وجاءت أبرز التغريدات كالاتى:





‏ليه وش فيها المطلقه زيها زي اي بنت بكر مافي فرق نهائي عقول مريضه 👌🏻لابعد الحدود دخلنا ٢٠٢٠هم نفس عقليات 🤦🏻‍♀️

‎#ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه





‏‎#ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه ممكن ليه لا لان موو كل مطلقه هي سبب فيه مطلقات مظلومات ولاتوفقن بختيار ازواجهن اقصد لم يتوفقواا اهلهم بالاختيار





‏ايه المشكله دي حاله اجتماعيه ... مطلقه او عزباء او ارمله ... افرضو لا قدر الله وحده بنت اتبلت بزوج فاسد او خمورجي او بتاع نسوان وانفصلت عنه ... هل الدنيا كده وقفت بيها... لاء طبعا ... الله يحفظ بنات المسلمين يا رب ‎#ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه





‏‎#ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه الطلاق حلال زي ما الزواج حلال





والطلاق مو وصمة عار لعله راحة للطرفين

خلوكم من الزواج والطلاق شوفو النكتة 👇🏻





‏‎#ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه

المطلقه ليست فاشله