Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

هاشتاج #ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه يشعل تويتر.. ومغردون: الطلاق مش عار لعله راحة للطرفين

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 01:36 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى هاشتاج عبر موقع التواصل الإجماعى "تويتر".

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وجاءت أبرز التغريدات كالاتى:

‏ليه وش فيها المطلقه زيها زي اي بنت بكر مافي فرق نهائي عقول مريضه 👌🏻لابعد الحدود دخلنا ٢٠٢٠هم نفس عقليات 🤦🏻‍♀️ 
‎#ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه

‏‎#ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه ممكن ليه لا لان موو كل مطلقه هي سبب فيه مطلقات مظلومات ولاتوفقن بختيار ازواجهن اقصد لم يتوفقواا اهلهم بالاختيار

‏ايه المشكله دي حاله اجتماعيه ... مطلقه او عزباء او ارمله ... افرضو لا قدر الله وحده بنت اتبلت بزوج فاسد او خمورجي او بتاع نسوان وانفصلت عنه ... هل الدنيا كده وقفت بيها... لاء طبعا ... الله يحفظ بنات المسلمين يا رب ‎#ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه

‏‎#ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه الطلاق حلال زي ما الزواج حلال 

والطلاق مو وصمة عار لعله راحة للطرفين 
خلوكم من الزواج والطلاق شوفو النكتة 👇🏻

‏‎#ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه
المطلقه ليست فاشله
ربما نجحت بالتخلص من رجل فاشل
هاشتاج #ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه يشعل تويتر.. ومغردون: الطلاق مش عار لعله راحة للطرفين
هاشتاج #ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه يشعل تويتر.. ومغردون: الطلاق مش عار لعله راحة للطرفين
هاشتاج #ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه يشعل تويتر.. ومغردون: الطلاق مش عار لعله راحة للطرفين
هاشتاج #ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه يشعل تويتر.. ومغردون: الطلاق مش عار لعله راحة للطرفين
هاشتاج #ممكن_تتزوج_امراه_مطلقه يشعل تويتر.. ومغردون: الطلاق مش عار لعله راحة للطرفين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

آرسنال يتقدم مجددا 5-4 على ليفربول بـ صاروخية .. فيديو

بسبب دعم الحرس الثوري وحزب الله.. السعودية تدرج شركات وبنوكاً على قوائم ممولي الإرهاب

اعتبرنا زي اخواتك.. مصاب حادث طنطا يكشف آخر كلمات الراحل محمد عيد لـ رئيس القطار

تكفي الأسرة وصديقة البيئة.. مميزات السيارة الكهربائية المصرية e-motion في عيون نجوم الفن

أمير مرتضى: باب الزمالك مفتوح أمام كهربا

مباراة مجنونة.. اوريجي يسجل هدفاً عالمياً وينقذ ليفربول من الهزيمة أمام أرسنال.. وركلات الترجيح تحسم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ميتالك وحذاء لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور

بورش 911 GTS كابريوليه دون تمويهات على نوربرجرنج.. صور