جوجل تحتفل بالهالوين على طريقتها.. عملاق البحث تنشئ رسومات خاصة احتفالا بمناسبات عالمية.. تعرف على أبرز تغييرات الـdoodle على مر السنين

جوجل تحتفل بأعياد الهالووين على طريقتها

شركة عملاق البحث تنشئ رسومات خاصة احتفالا بمناسبات عالميّة

إليك أبرز رسومات شعارات "doodle" جوجل على مدار السنين الماضية

جوجل تنشئ رسومات خاصة بمحرك بحثها احتفالا بمناسبات عالمية

الشعار الأول Burning Man 1998

الانتخابات الأمريكية عام 2000

عيد ميلاد مونيه الـ161

الذكرى 74 لميلاد آندي وارهول

الذكرى 100 لأول رحلة طيران

عيد ميلاد مايكل أنجلو الـ528

الذكرى الـ50 للحمض النووي

عيد ميلاد MC Escher الـ105

السفر إلى القمر

ناسا rove تهبط على سطح المريخ

فنسنت فان جوخ





جوجل في برايل





مصادم هادرون الكبير





أول شعاع ليزر





معلمة الكمبيوتر









الذكرى الـ50 لبنة ليجو





سنة جديدة سعيدة و25 سنة من TCP - IP





في 1 يناير 2008، تم تخصيص رسومات الشعار المبتكرة للوصول إلى العام الجديد، وكذلك بمناسبة مرور 25 عامًا على اختراع بروتوكول التحكم في الإرسال - بروتوكول الإنترنت "TCP - IP"، المعروف ببروتوكول الاتصال الأساسي للإنترنت.

اكتشاف الماء على القمر





اختراع رمز الـbar code





تميزت رسومات الشعار المبتكرة في 7 أكتوبر 2009 بإنشاء الرمز الشريطي أو الباركود، توم إصدار أول براءة اختراع للرمز الشريطي للمخترعين جوزيف وودلاند وبرنارد سيلفر في 7 أكتوبر 1952.

الذكرى الأربعون للهبوط على القمر





للاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس أبولو 11 للولايات المتحدة أول مهمة مأهولة للهبوط على سطح القمر في 20 يوليو 1969، نشرت Google رسومات الشعار المبتكرة هذه في 20 يوليو 2009.

اكتشاف الأشعة السينية





مستكشف الكويكب Hayabusa





تم إطلاق مستكشف الكويكب Hayabusa في 9 مايو 2003، ثم التقى بالكويكب القريب من الأرض المسمى 25143 Itokawa في منتصف سبتمبر 2005، بعد وصوله إلى Itokawa، درس Hayabusa الكويكب ثم في نوفمبر 2005، هبط على الكويكب وجمع العينات التي تم إرجاعها إلى الأرض على متن المركبة الفضائية في 13 يونيو 2010، عندما تم نشر رسومات الشعار المبتكرة هذه.

الذكرى 30 لباك مان





الذكرى 20 لهابل





Pi Day





لا تصبح أكثر تعقيدًا من رسومات الشعار المبتكرة من Google ل Pi Day، احتفاءً بالثبات الرياضي، في 14 مارس 2010.



الذكرى الخمسين لمرصد باركس





احتفل هذا رسومات الشعار المبتكرة بمرور 50 عامًا على مراسم باركس الأسترالية في 31 أكتوبر 2011.

عيد ميلاد فيرما 410





تم نشر Doodler Sophia Foster-Dimino على مدونة Google بمناسبة عيد ميلاد بيير دي فيرما 410 في 17 أغسطس 2011، وهو كاتب للعديد من النظريات الصغيرة، بما في ذلك نظرية الماضي خادعة بسيطة.

الكسوف الكلي للقمر





في 15 يونيو 2011، احتفلت جوجل بالكسوف الكلي للقمر مع رسومات الشعار المبتكرة التي تضم صورًا حية للكسوف.

الذكرى 96 لميلاد ليه بول





في 9 يونيو 2011، بمناسبة عيد الميلاد التاسع والتسعين لعازف الجاز ليس بول، ابتكرت Google واحدة من أروع رسومات الشعار المبتكرة على الإطلاق، وهو شعار تفاعلي آخر قابل للعب، هذه المرة مستوحى من الجيتار الذي طورته فرقة روك آند رول هول أوف فيم التي جعلت صوت الروك آند رول ممكنًا.

الذكرى الخمسون لأول رجل في الفضاء





احتفالا بذكرى أول إنسان يسافر إلى الفضاء، قامت عملاق البحث بتغيير رسومات الشعار المبتكرة برسم صورة للرائد الروسي يوري جاجارين، الذي دخل كتب الأرقام القياسية عندما أكمل مدار الأرض في 12 أبريل 1961.

Canadarm





رسومات دودل أخرى تحت عنوان الفضاء: في 13 نوفمبر 2012، احتفلت Google بالذكرى الأولى لاستخدام Canadarm في الفضاء.

مرور 46 عامًا من Beam me up، Scotty

الذكرى 115 لميلاد أميليا إيرهارت





الذكرى 79 لأول فيلم في السيارة





الذكرى 78 لميلاد روبرت موج





الذكرى 155 لميلاد هاينريش رودولف هيرتز





SOPA-PIPA





في 18 يناير 2012، نشرت Google رسمة شعار مبتكرة للتضامن مع معارضي التشريعات المقترحة التي قالوا إنها ستؤدي إلى فرض الرقابة على الويب.

الذكرى 66 لحادث روزويل





الذكرى 61 لميلاد دوجلاس آدمز





عيد ميلاد نيكولاس كوبرنيكوس





بحيرة لوخ نيس الوحش









لاهيدي لامار





بيتهوفن في العام 245





تكريمًا لـ Ludwig van Beethoven، وضعت Google في ديسمبر 2015 رسومات موسيقية، للعب جنبا إلى جنب بيتهوفن، ويمكنك مساعدة الملحن العظيم في التغلب على العقبات التي تعترض طريق الأداء الكبير.





ألعاب الفاكهة





يوم الانتخابات





الانقلاب الشتوي





عيد الحب





منظمة العفو الدولية تلتقي باخ





يظهر شعار عملاق البحث جوجل "Google" مختلفا في بعض المناسبات الشهيرة عالميًا وأخرى محلية خاصة ببعض الدول، حيث غيرت جوجل شعارها المعتاد إلى رسوم متحركة، وذلك احتفالًا بعيد الهالووين، الذي يقام ليلة 31 أكتوبر من كل عام.وبحسب موقع "سي نت" المتخصص في مجال التقنية، غير محرك البحث جوجل الشعار الخاص به "الدودل Doodle"، إلى صور متحركة تحتوي على رسومات مخلوقات مخيفة احتفالا بأعياد الهالووين.وصمّم شعار جوجل بصورة تقليدية وإضافة بعض الرسومات للاحتفال بعيد القديسين، حيث يظهر الشعار بعض الحيوانات والأشياء المرتبطة بالاحتفال والتي يعتقد بعض الناس أنها مرعبة، بما في ذلك البومة والمقبرة والجماجم والمكنسة السحرية، إلى جانب موسيقي الهالوين المفزعة.ويأتي الدودل بخلفية سوداء مكتوب عليها شعار جوجل باللون البرتقالي، مع طائر البومة تمسك مكنسة سحرية في منتصف الشعار فوق أول حرف "O"، بالإضافة إلى شاهد قبر بجواره جمجمة صغيرة أسفل يسار الشعار، وجهة اليمين تم وضع ثمرة يقطين والتي تعتبر رمزًا مرعبًا لأعياد الهالوين.وقامت شركة عملاق البحث جوجل بإنشاء رسومات الشعار المبتكرة على مدار السنوات الماضية، احتفالا ببعض المناسبات العالمية والمحلية، حيث تقوم بتغيير شعار الشركة لتسليط الضوء على الأشخاص البارزين، والأحداث، والعطلات، واحتفالات الذكرى السنوية.وخلال العام الجاري 2019، احتفلت جوجل بالعديد من المناسبات من خلال محرك البحث خاصتها، والتي تشمل الأعمال الفنية المميزة والأشخاص البارزين في مصر ودول العالم والأحداث المهمة حول العالم، بالإضافة إلى احتفالات الذكرى السنوية سواء ذكرى ميلاد أو وفاة، وتفضل جوجل أيضًا وضع الوجبات في دائرة الضوء ففي وقت سابق من العام الجاري احتفلت جوجل باليوم العالمي للفلافل.- إليك أبرز رسومات شعارات "doodle" جوجل على مدار السنين الماضية:صمّم شعار جوجل Google Doodle لأول مرة في 30 أغسطس 1998، عندما وضع مؤسسا الشركة لاري بيدج وسيرجي برين رسمًا بسيطًا على شكل عصا خلف حرف "O" في كلمة جوجل، وكان المقصود من رسم شعار جوجل الأول هذا هو إرسال رسالة إلى مستخدمي الموقع مفادها أن المؤسسين كانوا خارج المكتب في مهرجان Burning Man.وبينما كانت رسومات الشعار الأول عبارة عن رسم بسيط نسبيًا، ولكنه كان سببًا في فكرة تزيين الشعار للاحتفال بالأحداث البارزة، مما أصبح تقليديا تحافظ عليه الشركة كل عام، ومع استمرار نمو رسومات الشعار المبتكرة، أدت التقنيات الجديدة إلى مفاهيم فنية أكثر تعقيدًا وترفيهًا وإبداعًا، والآن توظف جوجل فريقًا من الرسامين والمهندسين المعروفين باسم "رسومات الشعار المبتكرة".احتفلت شركة جوجل من خلال رسومات الشعار المبتكرة، والتي نشرت في 7 نوفمبر 2000، بالانتخابات الأمريكية، في هذه الحالة، تبين أيضًا أنها واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للجدل في تاريخ الأمة، وقد قامت الشركة بوضع صورة العلم الأمريكي داخل حرف "O" بشعار جوجل المعتاد.وتميزت رسومات الشعار المبتكرة هذه التي تم تغييرها في تاريخ 14 نوفمبر 2001، والذي يصادف الذكرى 161 لميلاد الرسام كلود مونيه من خلال تصوير شعار Google على الطراز الانطباعي الفرنسي.توفي أندي وارهول في عام 1987، في 6 أغسطس 2002، احتفلت Google بما كان سيصبح عيد ميلاد الفنان بوب الـ74 بتغيير رسومات الشعار المبتكرة بأسلوبه المميز.في 16 ديسمبر 2003، احتفلت رسومات الشعار المبتكرة بمرور 100 عام على أول رحلة مأهولة يتم التحكم فيها بقوة وأثقل من الهواء، والتي قام بها الأخوان رأيت على بعد بضعة أميال جنوب كيتي هوك، نورث كارولاينا، وفي 17 ديسمبر 1903، هناك جدل مستمر حول من الذي يجب أن يحصل على التقدير، مع أبطال الطيار البرازيلي الشهير ألبرتو سانتوس دومون والذي يقول إنه كان الأول في الطيران.واحتفالا بالفنان الأسطوري مايكل أنجلو في 5 مارس 2003، قام محرك البحث بتغيير صورة الدودل، ولكن هذه المرة بوضع تمثال حجرى مكان حرف "L" الموجود في كلمة جوجل، يصور كنحت على تمثال داود.تم الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الحمض النووي من قبل فرانسيس كريك وجيمس دي، حيث وضعت الشركة شعار اللولب المزدوج خلف اسم جوجل في 24 أبريل 2003.تم تطبيق تصميمات منحنية العقل لـ MC Escher على شعار Google الذي يحتفل بعيد ميلاده 105 في 16 من يونيو عام 2003.احتفلت جوجل بجائزة Lunar X Prize، وهي أول رحلة إلى القمر تقوم بها شركات القطاع الخاص والتي تم تكلفتها قيمة 30 مليون دولار، في 4 أكتوبر 2004.عندما هبطت سفينة rover التابعة لشركة ناسا على سطح المريخ في 15 يناير 2004، احتفلت Google بشكل طبيعي بالحدث التاريخي بتغيير رسم الدودل.أعيد إنشاء شعار Google كرسومات ما بعد الانطباعية بمناسبة عيد ميلاد فنسنت فان جوخ الـ152 في يوم 29 مارس 2005.تمت إعادة تصميم شعار Google بطريقة برايل، وهو نظام الكتابة عن طريق اللمس الذي استخدمه المكفوفون وضعاف البصر، بمناسبة عيد ميلاد لويس برايل الـ107 يوم 4 يناير 2006.في 10 سبتمبر عام 2008، احتفلت رسومات الشعار المبتكرة بسمك Hadron Collider الكبير، وهو مصادم جزيئي عالي الطاقة في سويسرا، استخدمه الباحثون لاختبار نظريات مختلفة لفيزياء الجسيمات وفيزياء الطاقة العالية، ولقد لعبت أيضًا دورًا رئيسيًا في عملية البحث لإثبات وجود هيجز بوسون، الجسيم الذري الذي تم التنبؤ به قبل نصف قرن.وفي يوم 16 مايو، 2008، احتفل رسام رسومات جوجل بمرور 40 عامًا على اليوم الذي استخدم فيه الفيزيائي ثيودور ميمان كريستالًا روبيًا صناعيًا لإنشاء أول ليزر، برسم الشعار على شكل إشاعة ليزر.تمثل رسومات Google المبتكرة هذه في 26 مارس 2008، إنشاء Parametron Computer 1، الذي تم تطويره في مارس 1958 من قبل أستاذ الفيزياء هيديتوسي تاكاهاسي بجامعة طوكيو.احتفلت رسومات الشعار المبتكرة هذه في 28 يناير 2008 بالذكرى الخمسين لبنة Lego، التي أنشأها في بيلوند، بالدانمارك، النجار الرئيسي أول كيرك كريستيانسن، لمساعدة ابنه البالغ من العمر 12 عامًا، جودتفريد كيرك كريستيانسن.في 13 نوفمبر 2009، احتفلت جوجل باكتشاف الماء على سطح القمر، ولم يكن لدى رسومات الشعار المبتكرة سوى أربع ساعات للعمل على ذلك من البداية إلى النهاية، وهو يوم مثير بالنسبة إلى رسومات الشعار المبتكرة وكذلك لعالم العلوم، حيث تم رسم الشعار بخلفية كالسماء ووضع القمر في حرف “O” الثاني من كلمة جوجل.تميز هذا رسومات الشعار المبتكرة النابضة بالحياة من 8 نوفمبر 2010 باكتشاف الأشعة السينية في عام 1895.في 21 مايو 2010، تم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس لعبة فيديو Pac-Man، وابتكرت Google واحدة من رسومات الشعار المبتكرة الأكثر شهرة على الإطلاق، وكان هذا عبارة عن رسومات تفاعلية تمزج بين شعار جوجل وPac-Man في لعبة قابلة للعب بالكامل.احتفلت Google بالذكرى العشرين لتأسيس هابل سبيس من خلال تلسكوب مع رسومات الشعار المبتكرة هذه في 24 أبريل 2010.في 8 سبتمبر 2012، احتفلت Google وTrekkies في جميع أنحاء العالم بالذكرى السنوية السادسة والأربعين لبث Star Trek الأول.احتفل جوجل من خلال تغيير شعار محرك بحثه تحت عنوان الطيران في 24 يوليو 2012، ما كان يمكن أن يكون عيد ميلاد اميليا إيرهارت 115th.احتفلت رسومات الشعار المبتكرة هذه في 6 يونيو 2012، بالذكرى التاسعة والسبعين لفيلم القيادة الأول.دودل موسيقي آخر، ففي 23 مايو 2012، احتفلت Google بعيد ميلاد روبرت موج الثامن والسبعين، الذي أطلق عالمًا جديدًا من الأصوات في الموسيقى مع اختراعه لمُناظر التناظرية الإلكترونية Moog Synthesizer، مما أثر على جيل من الموسيقى.احتفلت رسومات رسومات الشعار المبتكرة من Google في عيد ميلاد هاينريش رودولف هيرتز الخامس والعشرين في 22 فبراير 2012، كان هيرتز أول من أثبت بشكل قاطع وجود الموجات الكهرومغناطيسية بواسطة الآلات الهندسية لنقل واستقبال نبضات الراديو باستخدام الإجراءات التجريبية التي استبعدت جميع الظواهر اللاسلكية المعروفة الأخرى.يصادف رسام رسومات الشعار المبتكرة هذا الذكرى السادسة والستين لحادث روزويل، والذي يبدو أنه أقل من مهارة في القيام بهبوط سلس على الأرض، على الرغم من إتقانه السفر في الفضاء بين النجوم.كان لدى دوجلاس آدمز، أحد أكثر الفكاهيين المحبوبين والمحبين في القرن العشرين، خيال يتحدى الجاذبية وتجاوز جو الأرض عندما كان شابًا، اشتهر بأول توقيع لفكرة عن دليل هتشهكر للمجرة بينما كان يتجول عبر أوروبا، متوقفًا مؤقتًا للتفكير في سماء الليل المرصعة بالنجوم.كانت رسومات الشعار المبتكرة من 19 فبراير 2013 بمثابة إشارة إلى عالم الفلك والرياضيات نيكولاس كوبرنيكوس، وهو نجم ساطع في عصر النهضة تعد مساهمته الرئيسية في العلوم هي نظريته الشمسية، والتي تؤكد أن الشمس هي مركز نظامنا الشمسي.في 21 أبريل 2015، عرض رسومات الشعار المبتكرة من Google تجربة مثيرة للغموض وراء وحش بحيرة لوخ نيس.كانت هيدي لامار أكثر من مجرد نجمة أفلام هوليود في الأربعينيات، وكانت أيضًا مخترعًا ساعد في تطوير التقنيات التي جعلت Wi-Fi ممكنة اليوم، احتفالا به قامت جوجل بتغيير الشعار الخاص بها في في 9 نوفمبر 2015.للاحتفال بالألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، أطلقت Google سلسلة من رسومات الشعار المبتكرة التي تدعم ألعاب Doodle Fruit 2016 الخاصة بها، على مدار أسبوعين تتنافس الفاكهة، مثل جوز الهند والفراولة والبطيخ من منصة فواكه في ريو، في السباقات وغيرها من المهارات الماهرة والقوة والقدرة على التحمل على لقب "الفاكهة الطازجة".في الأيام التي سبقت يوم الانتخابات 2016 في الولايات المتحدة، نشرت Google سلسلة من رسومات الشعار المبتكرة المصممة لتذكير الأشخاص بالخروج والتصويت في الانتخابات، كما أنه يرتبط بمعلومات حول التدابير والمرشحين في صناديق الاقتراع المحددة، وحول مواقع الاقتراع وكيفية التصويت باللغة الإنجليزية والإسبانية.يحدث الانقلاب الشتوي مرتين في السنة، واحد بمناسبة بداية الصيف والآخر بداية فصل الشتاء، في 20 ديسمبر 2016، احتفلت Google بهذه المناسبة المنفصلة بشخصيات رسومات مودعة، وهي عبارة عن ورقة مورقة وصاخبة لبداية الصيف الجنوبي والأخرى، كما هو موضح هنا، لاحتضان shivery الذي يلاحق الجوع في فصل الشتاء الشمالي.لا شيء يقول عيد الحب تمامًا مثل الثدييات، يحدث ذلك عندما يجد عضوان من الأنواع المهددة بالانقراض الحب، هكذا غير عملاق البحث الشعار الخاص به للاحتفال بيوم الأحبة في فبراير 2017.في مارس 2019، احتفلت Google بعيد ميلاد 354 للمؤلف الألماني يوهان سيباستيان باخ من خلال إطلاق رسومات الشعار المبتكرة الأولى من نوع AI، والتي تنسق لحن إبداعك مع أسلوب الموسيقى الباروكية من باخ، تحول الشعار إلى الآلة لتحليل أكثر من 300 مؤلف من إصدارات Bach، وبضغط زر واحدة، سوف يستخدم Doodle ما تعلمته لتحويل لحنك المقياس.