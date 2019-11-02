قائد القوات البحرية : الاهتمام بالعنصر البشري أهم ركائز العمل .. فيديو

قال الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية ، أن الاهتمام بالعنصر البشري ودرجة الاعتمادية عليه هو من الامور التي تشغل بالنا كثيرا في القوات البحرية ونعمل عليها منذ بداية انضمام الطالب الي القوات البحرية حتي تخرجه ضابط في القوات البحرية ، وبالتالي فإن البحرية المصرية اليوم هى نموذج متكامل حيث ان الطلاب يدرسون مناهج دراسية متطورة.



واضاف " خالد حسن " خلال لقائه علي قناة " تن " اننا نقوم بعمل تطبيقات احترافية للطلاب منذ انضمامهم كطالب بالقوات البحرية حتي يقوم بالعمل كضابط للقوات بالقوات البحرية ، كما اننا نستغل الامكانيات الموجودة علي حاملات الطائرات لتدريب الطلاب ونقوم بعمل معسكرات تدريبية خارجية للطلاب يتخللها تدريبات مشتركة وزيارات لبعض الدول يقوم الطالب من خلالها المشاركة في تدريبات هذه الدول والاستفادة من خبراتهم البحرية .



وأشار" خالد حسن " الي ان لدينا طلبة من الكلية البحرية يدرسون في قوات بحرية نظيره وهذا يضيف أكتسابهم للخبرات ونقلها الي مصر ، كما نقوم بالتبادل التعليمي المستمر بين مصر وكافة الدول وهذه الزيارات يكون بداخلها تدريبات مشتركة، ومن خلال هذه التدريبات نستطيع الوصول بالطالب الي مرحلة الاحترافية المتقدمة في اداء مهامه المهنية .

