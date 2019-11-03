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فن

بـ فستان جديد.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا | شاهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:16 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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سيد احمد
شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلقت رانيا يوسف على الصورة قائلة: "ما تشعر به فى الداخل يعكس على وجهك لذا كن سعيدا وايجابيا فى كل وقت".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

"قمر - والله عسل - قلبى - تجننى".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف شاركت فى بطولة مسلسل - كأنه امبارح " الذى حقق نجاح كبير .

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