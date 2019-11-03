بـ فستان جديد.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا | شاهد

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".



وعلقت رانيا يوسف على الصورة قائلة: "ما تشعر به فى الداخل يعكس على وجهك لذا كن سعيدا وايجابيا فى كل وقت".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



"قمر - والله عسل - قلبى - تجننى".



يذكر أن الفنانة رانيا يوسف شاركت فى بطولة مسلسل - كأنه امبارح " الذى حقق نجاح كبير .



