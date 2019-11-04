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محافظات

مخرج مصري يفوز بجائزة عالمية في إنجلترا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:24 ص
مخرج مصري يفوز بجائزة
مخرج مصري يفوز بجائزة عالمية في إنجلترا
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حسن غنيمة
توج المخرج المصري الشاب "محمد نعمان" بجائزة أفضل فيلم أفريقي بمهرجان جوائز الفيلم الأفريقي ٢٠١٩ بلندن وتم تكريمه من جريدة the african voice newspaper الشهيرة يوم السبت ٢ نوفمبر ورفع "نعمان" علم بلاده مصر مع استلامه لدرع اللقب ليكون بذلك سفيرا فنيا لبلاده وينسب نجاحه لوطنه، فيما استدعاه سمو السفير النيجيري بالمملكة المتحدة يوم الاثنين الموافق ٤ نوفمبر بقاعة كبار الزوار بالسفارة النيجيرية لتهنئته على حصوله على تلك الجائزة القيمة وسط وفد دبلوماسي رفيع المستوى.

فيلم "ابن البواب"... فيلم روائي قصير "٥ دقائق" يتعرض لقضايا الطبقية ، الفقر ، الاستغلال و ظاهرة انتحار الأطفال، حصل الفيلم على جائزة ثاني أفضل فيلم بمهرجان "سواسية للأفلام" منذ أيام كما شارك بمهرجان "إبداع برعاية السيد رئيس الجمهورية".

"نعمان" مخرج مصري له عديد من التجارب إخراجا وتأليفا ساهمت في انجاح فعاليات محلية مصرية ودولية، حصل على عدد كبير من الجوائز عن أعماله التي دائما ما تناقش موضوعات اجتماعية وإنسانية تؤرق المجتمع.
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