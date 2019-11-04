آلاف الإيرانيين يحيون الذكرى 40 لـ اقتحام السفارة الأمريكية في طهران..فيديو

نشرت شبكة يورونيوز مقاطع فيديو لمراسم الاحتفال بالذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران.ويظهر الفيديو تجمهر الآلاف من الإيرانيين حاملين لافتات مناهضة للولايات المتحدة وبريطانيا.ويأتي الاحتفال بذكرى اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عقب فرض الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب عقوبات هي الأكثر وطأة والأشد تأثيرا على إيران على الإطلاق.وفي مثل هذا اليوم قبل 40 عاما، في 4 نوفمبر 1979، اقتحمت أعداد من الطلاب الإسلاميين السفارة الأمريكية في طهران، حيث احتجزوا 52 أمريكيا داخلها كرهائن لمدة 44 يوما، حتى 20 يناير 1981. وذلك إبان ثورة الخميني التي أطاحت بالشاه الأخير محمد رضا بهلوي. حيث توجه الثوار من الطلاب إلى مقر السفارة الذي كان لديهم بمثابة وكر الثعابين الذي تحاك فيه المؤامرات ضد الثورة "الإسلامية" والأمة الإيرانية، نظرا لتوغل النفوذ الأمريكي خلال الحقبة البهلوية.وانتهت الأزمة وتم الإفراج عن الرهائن بعد التوقيع على اتفاقية الجزائر في الجزائر يوم 19 يناير 1981، وذلك في اليوم الأول لتولي الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان.