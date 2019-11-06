الموسيقات العسكرية المصرية تواصل عروضها المتميزة بالصين

يواصل الفريق السيمفونى العسكرى المصرى، تقديم عروضه المتميزة خلال فعاليات المهرجان الدولى السادس للموسيقات العسكرية بمدينة "نانتشانج " الصينية خلال أجواء إحتفالية رائعة وإعجاب جماهيرى وتصدر حضور الفريق المصرى وأداؤه الراقى لمختلف وسائل الإعلام الصينية.





وقدم الفريق المصري، العديد من المعزوفات المصرية والغربية والصينية ومقطوعات من أشهر الألحان العالمية باستخدام الآلات النحاسية والخشبية والإيقاعية إضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين .





وشاركت الجماهير بمختلف جنسياتها الاحتفالات فريق الموسيقات العسكرية المصرية أثناء فعاليات المهرجان من خلال عدد من العروض الموسيقية التى كان لها وقع الإبهار على المشاهدين ، ونالت إشادة من جميع العازفين للفرق المشتركة بالمهرجان.





كما قدم­ الفريق المصرى عددًا من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية والتى شهدت إقبالًا كبيرًا وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض وتم توزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات التى تحكى أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر .





كما قدمت الفرق الدولية والمحلية المشاركة عروضًا تحكى عن ثقافات حضارتهم لتقدم لوحات فنية أضفت طابع الإثراء التاريخى والثقافى لبلدانهم على الأراضى الصينية.



