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رياضة

أرسين فينجر يظهر في معسكر منتخب مصر للإسكواش

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:51 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
بدأ منتخب مصر لرجال الاسكواش استعدادتهم تحت قيادة أمير وجيه المدير الفنى للمنتخب، لبطولة العالم الفردية، المقرر إقامتها خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار.

و شهد فندق إقامة الفراعنة تواجد أرسين فينجر المدير الفنى السابق لأرسنال، والذى أبدى إعجابه بالإنجازات المصرية فى لعبة الاسكواش.

يمثل مصر فى البطولة 15 لاعبًا وهم: طارق مؤمن، مازن هشام، فارس الدسوقي، محمد الشربيني، كريم على فتحى، يوسف إبراهيم، كريم عبد الجواد، عمر مسعد، زاهد سالم، مصطفى عسل، يوسف سليمان، محمد أبو الغار، مروان الشوربجى، كريم الحمامى، محمد الشوربجي.

يذكر أن على فرج هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، والتى توج بها فى مارس الماضى، حيث أقيمت البطولة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه انسحب من البطولة الحالية لظروف خاصة.
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