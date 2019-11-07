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رياضة

الحياة حلم يوقظنا منه الموت.. مدرب منتخب مصر ينعى هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:18 ص
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
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ياسمين تيسير
نعي محمود فايز المدرب المساعد لـ هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الأول، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي توفي منذ قليل بشكل مفاجئ. 

ونشر فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفنان الشاب، وعلق "لا حقيقة نتعامل معها وكأنها الوهم مثل الموت فالحياة حلم يوقظنا منه الموت والدنيا كالبيت له بابان تدخل من أحدهما وتخرج من الآخر فالموت فينا ومنا وبنا و حولنا رحم الله الصديق الطيب هيثم أحمد زكي".

تداولت أنباء في الدقائق الماضية، تؤكد وفاة الفنان هيثم أحمد زكى وفقًا لبعض المقربين منه. 

وأكدت الفنان أميرة هانى، صحة الخبر، وقالت إن الفنان الراحل شعر ببعض الإرهاق أمس، ولم يغادر منزله حتى الليلة؛ بعد أن اكتشفت خطيبته وفاته. 

كما أكد الخبر أيضًا لـ"صدى البلد" الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مطالبًا محبيه بالدعاء له.
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