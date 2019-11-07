نقل جثمان هيثم أحمد زكي لمشرحة زينهم.. وننشر أقوال خطيبته

أنهت نيابة الشيخ زايد بإشراف المستشار عبد المجيد القصاص، المحامي العام لنيابات أكتوبر، معاينة شقة الفنان هيثم أحمد زكي؛ بعد العثور عليه متوفى اليوم.





وأسفرت المعاينة التي أجراها إسلام شاكر، وكيل نيابة أول وثانٍ الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، رئيس النيابة، عن سلامة كافة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين عبر مناظرة النيابة لجثمان الفنان عدم وجود إصابات ظاهرية بأنحاء جسده، وأمرت بنقله إلى مشرحة زينهم.





ويستكمل الآن فريق النيابة التحقيقات داخل ديوان قسم الشرطة، حيث يتم الاستماع إلى أقوال أفراد أمن استغاث بهم الفنان فجر يوم الأربعاء لشعوره بالمرض وإصابته بحالة إعياء حيث أصيب بحالة قيء شديدة فقاموا بمساعدته للتوجه إلى صيدلية داخل نطاق الكمبوند وحقنه الطبيب فيها بدواء ثم أعاده أفراد الأمن إلى شقته وصعد إليها.





وقالت خطيبة الفنان إنها كانت تتواصل معه هاتفيا للاطمئنان إليه وآخر مكالمة بينهما كانت الساعة الرابعة فجر يوم الأربعاء وبعدها لم يجب عن هاتفه تماما حتي استبد بها القلق واتصلت هاتفيا بخالته التي اعتادت التوجه للاطمئنان إليه وأبلغا أمن الكمبوند، وتم الاتصال بالشرطة لكسر باب الشقة، وأشارت التحريات إلى أن مساعد الفنان كان أحيانا يبيت معه بالشقة إلا أنه لم يكن برفقته تلك الليلة.





وكشفت مصادر أمنية، عن ملابسات وفاة الفنان هيثم أحمد زكي حيث تبين العثور على جثمانه داخل شقته في الشيخ زايد، وأفاد التقرير الطبي الأولي بأن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.





وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث الي ان قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقي بلاغا من خطيبة الفنان هيثم زكي بعدم اجابته علي اتصالاتها الهاتفية.





وأضافت التحريات أن خالة الفنان وخطيبته عقب اتصالهما بالشرطة تم اخطار النيابة العامة التي أمرت بكسر باب شقته الكائنة في كومبوند بيفرلي هيلز ليعثروا عليه ملقي علي الأرض في الحمام وقد فارق الحياة.





وتجري الاجهزة الامنية الفحص حول الواقعة بعدما أشارت التحريات الأولية ومناقشات خطيبته انه كان مريضا منذ يومين وتوجه للطبيب وعاد إلى شقته التي يقيم فيها بمفرده وعندما حاولت مرارا الاتصال بها للاطمئنان إليه لم يجبها فانتابها القلق واتصلت بخالته التي قررت اللجوء إلى الشرطة خاصة أنه لم يظهر طوال اليوم حتي عثروا عليه متوفيا.



