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ثقافة

الآثاريين العرب: سنناقش مخاطر الصراعات على الآثار

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:52 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
قال الدكتور محمد الكحلاوي الأمين العام لاتحاد الآثاريين العرب إن الاتحاد يحمل علي عاتقه قضايا وهموم تراث الوطن العربي وآثاره، والعمل علي حمايتها من الأخطار المحدقة بها.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم السبت في افتتاح مؤتمر الاتحاد الدولى الـ 22 برئاسة الدكتور على رضوان رئيس الاتحاد بمقره بالشيخ زايد، تحت رعاية جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية ومنظمتى الإيسسكو والإلكسو.

وكشف الكحلاوى أن المؤتمر علي مدار يومين يناقش قضايا آثارية ملحة وهامة، ومخاطر الصراعات التي تتعرض لها.

وألقت اليوم السبت ضمن فعاليات المؤتمر الدكتورة ميرفت عبدالرحيم عياش الأستاذ المساعد بجامعة النجاح الوطنية – نابلس محاضرة تحت عنوان " باب الرحمة فى المسجد الأقصى أهميته الآثارية الإسلامية وخطر التهويد".

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