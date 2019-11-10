100 عام على ميلاده.. قصة ميخائيل كلاشينكوف.. رجل خلد اسمه بـ السلاح

100 عام مضت على ميلاد ميخائيل كلاشنكوف، مصمم بندقية AK-47 الأسطورية، والتي دونت باسمه.



ولد 10 نوفمبر 1919 وتوفي في 23 ديسمبر 2013 عن عمر ناهز 94 سنة، كان كلاشينكوف عسكري ومخترع روسي، ذاع صيته من خلال سلاحه الفتاك.



بدأ ميخائيل حياته المهنية عندما عمل فنيًا في محطة للقطارات في كازاخستان حيث تعلم الكثير عن الميكانيكا. في العام 1938 انضم كلاشنيكوف للجيش وعمل في وظيفة تقني لدبابة هجومية وفي هذا الموقع أظهر مهاراته العالية في ميدان تصنيع الأسلحة إذ اخترع وهو ابن عشرين عامًا بعض التجهيزات التي لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل الجنرال جوكوف أحد أشهر الضباط في التاريخ السوفييتي.



فكرة السلاح



أصيب كلاشينكوف خلال الحرب العالمية الثانية، أثناء قتاله ضد الألمان، نقل إلى أحد المستشفيات الروسية لتلقي العلاج.



عن تلك الفترة يقول كلاشنيكوف" هناك وعلى الرغم من الآلام التي كنت أعاني منها بسبب جروحي كانت هناك فكرة وحيدة تسيطر على ذهني طيلة الوقت وهي كيف يمكن اختراع سلاح يسمح بقهر الفاشيين".



ابتداء من تلك الفكرة وتلك الفترة وبعد جهود استمرت خمس سنوات توصل كلاشنيكوف إلى اختراع البندقية الرشاشة الهجومية AK-47 التي حملت اسمه.



حسب موقع روسيا اليوم، تعتبر بندقية كلاشينكوف الآلية والنماذج المعدلة عنها، من أكثر الأسلحة النارية الفردية انتشار في العالم وعلى مدار 60 عاما، تم إنتاج أكثر من 70 مليون قطعة من مختلف نماذجها.



كما أن البندقية تستخدم في أكثر من 100 دولة، وهي مدرجة في قائمة الاختراعات البارزة في القرن العشرين.



بعد وفاته في عام 2013، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعازيه فيه، ووصف رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف رحيله بأنه "فقدان هائل لا يمكن التعويض عنه بالنسبة لبلادنا كلها".



