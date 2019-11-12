خبير اقتصادي: تراجع معدل التضخم لأول مرة منذ 9 سنوات.. فيديو



قال الدكتور فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد المساعد بمدينة الثقافة والعلوم، أن تعريف التضخم يعتمد من خلال مقياسين، مشيرا إلى المقياس الأول هو مؤشر أسعار المستهلكين وهذا يتكون من ضمنه 75% من السلع التى يستخدمها المجتمع سواء كانت خدمات أو سلع كمالية.



وأضاف فرج عبدالله خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "مصر النهارده" المذاع على القناة "الأولى الفضائية"، أن معدل التضخم يمس جميع أفراد المجتمع سوء كان غنى أم فقير أو متوسط الدخل، وبالتالى هو من المؤشرات الاقتصادية الحساسة جدا للشارع المصرى.



وأوضح فرج عبدالله، أن أصدر الجهاز المركزى تقريرة عن التضخم ليصل إلى 2.4 مقارنة 6.2 فى أغسطس الماضى، وهذا ما يعني انخفاضا ل الثلث وأن ذلك مؤشر عظيم جدا بيدفع ويشير إلى نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016.



وأكد فرج عبدالله، أن من ضمن الأسباب التى ساهمت فى جزء كبير من تراجع نسبة التضخم هى تغيير سنة الأساس على حسابات الدخل والإنفاق لسنة 2017 و2018، وبالتالي ساهم بشكل كبير جدا فى انخفاض معدل التضخم.

