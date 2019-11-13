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أخبار العالم

بالفيديو والصور| مظاهرات تستقبل أردوغان أمام البيت الأبيض والكونجرس وتصفه بـ خليفة داعش

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:40 م
مظاهرات مناهضة لزيارة
مظاهرات مناهضة لزيارة أردوغان
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رشا عبد الوهاب
استقبلت المظاهرات الغاضبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى العاصمة واشنطن للمرة الثانية، للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث عدة ملفات منها سوريا ومقاتلي داعش وملف حقوق الإنسان التركي.

وتظاهر مئات الأكراد أمام البيت الأبيض ومبنى الكونجرس "الكابيتول هول" حيث دعا المحتجون الرئيس التركي بإنهاء احتلال الشمال التركي ووقف قتل الأكراد.

ووصف المحتجون أردوغان بأنه داعش، وذلك بعد هدد الرئيس التركي بإعادة الدواعش الذين اعتقلتهم أنقرة إالى بلدانهم الأوروبية.

وارتدى أحد المتظاهرين، الذي اعتدى عليه حرس الرئيس التركي خلال زيارته لواشنطن منذ عامين، خوذة خشية تكرار نفس السيناريو، كما انتشر هاشتاج "أردوغان غير مرحب به".

وذكرت وسائل الإعلام أن المحتجين في واشنطن يأملون أن يذكروا أردوغان والعالم بأن حوالي 11 ألف من أفراد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قتلوا خلال قتالهم ضد أفراد تنظيم داعش الإرهابي منذ عام 2014.
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