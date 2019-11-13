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فن

في ذكرى ميلاد الفنانة منى .. تعرف على عائلة ألين داغر وقصة إشهار إسلامها

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:21 م
منى - ألين داغر
منى - ألين داغر
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سعيد فراج
تحل اليوم الأربعاء 13 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة منى أو ألين داغر، وهو إسمها في الولادة، فهي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1923، ورحلت في 6 يونيو عام 2000، وتعتبر واحدة من فناني الزمن الجميل.

منى أو (ألين داغر)، من عائلة فنية كبيرة، تمتد فروعها حتى يومنا هذا، فهي ابنة الممثلة والمنتجة آسيا داغر، أحد أشهر منتجي الزمن الجميل، وخالتها الفنانة ماري كوين، وهي زوجة المخرج والمنتج الكبير الراحل أحمد جلال.

منى أو ألين داغر، ابنة خالة المخرج الراحل نادر أحمد جلال، وهو والد المخرج الحالي أحمد نادر جلال، وقدمت هذه العائلة رصيدا فنيا كبيرا في أرشيف السينما منذ بدايتها وحتى الوقت الحالي.

اشتهرت منى بالأدوار الثانية في بدايتها، لكنها من الوجوه الفنية المعروفة في الزمن الجميل، واشتهرت بدور الفتاة الارستقراطية التي تسعى للحصول على فتى تحبه فتاة اخرى.

ولدت منى على الديانة المسيحية، حتى منتصف الخمسينيات، وأشهرت إسلامها بعد زواجها من رجل يدعى علي منصور.
في ذكرى ميلاد الفنانة منى .. تعرف على عائلة ألين داغر وقصة إشهار إسلامها
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