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رياضة

معلول ينتظم في مران الأهلي الخميس المقبل

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في معسكره الحالي.

ويتواجد معلول في معسكر منتخب تونس؛ استعدادا لخوض مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية، ضمن تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب ينهي مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة غينيا الاستوائية يوم 19 من الشهر الجاري ثم ينتظم في تدريبات الفريق يوم 21 من الشهر ذاته.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويسافر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


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