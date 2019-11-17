العملاق.. هرقل الفارسى يشارك في بطولة مصارعة عالمية وينتظر منافسًا في حجمه.. شاهد

انضم لاعب كمال الأجسام الإيراني الذي يبلغ وزنه 390 رطلا والذي يحمل الاسم الإيراني "هالك" إلى بطولة Bare-Knuckle Fighting Championship.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يصل طول لاعب كمال الاجسام سجاد غريب، المعروف أيضًا باسم هرقل الفارسي، نحو 6 أقدام ووزنه يساوي حجم حوت صغير.



ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أحدث مصارع منضم إلى المنظمة الأمريكية للمقاتلين، حيث من المتوقع أن يصعد إلى الحلبة في عام 2020.



وفي مايو الماضي قبل هالك إيران تحدي المصارع البرازيلي المعروف بهالك البرازيل، وسيخوضان القتال بنهاية هذا العام.



وكان سجاد غريب هرقل إيران كما يطلق عليه أعلن انضمامه إلى المنظمة الأمريكية للمقاتلين عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام والذي يصل عدد متابعيها نحو 450 ألف متابع.

