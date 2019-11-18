السعودية تشن هجوما على إسرائيل بسبب السلاح النووي

شنت المملكة العربية السعودية هجوما على إسرائيل بسبب مقاطعتها لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، واصفة تل أبيب بأنها "لا تتمتع بحسن النية".



وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، قال عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في افتتاح المؤتمر في نيويورك:"كنا نأمل بأن تستجيب جميع دول المنطقة لهذه الدعوة. كنا نأمل ألا نرى أماكن فارغة في القاعة، ومع ذلك هذا يحدث الآن. لأن عدم تواجد الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط يعني أنها لا تتمتع بحسن النية".



وأضاف المعلمي أن السعودية ترى أنه من الضروري إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل في جميع مناطق العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، التي تتميز الأوضاع فيها بعدم الاستقرار.



وتابع: "عدم إنشاء المجتمع الدولي هذه المنطقة في الشرق الأوسط حتى الآن أثر سلبيا على الأوضاع في العالم بأسره وفيها على وجه الخصوص".



وقرر الاحتلال الإسرائيلي، القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، والذي لا يعترف بامتلاك أسلحة نووية، مقاطعة المؤتمر، الى جانب الولايات المتحدة.



وانطلقت اليوم أعمال مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، والذي من المقرر أن يستمر حتى 22 نوفمبر.



ومن المنتظر أن يطلق المؤتمر عملية تطبيق القرار الدولي المصدق عليه عام 1995 حول إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.

