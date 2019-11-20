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فن

حنان مطاوع : افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى مبهر .. فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:27 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
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أحمد إبراهيم
اعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى وصفته بالمبهر والجذاب الذى يليق بمهرجان دولى عالمى.

وقالت حنان مطاوع انها تستعد لعملها فى المهرجان كعضو لجنة تحكيم فى مسابقة سينما الغد مؤكدة ان المعيار الحقيقى الذى تحكم به على الافلام المشاركة هى مصداقيتها وقدر استمتاعها بالعمل الفنى.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان.
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