اخبار الفن .. طرد سما المصري من القاهرة السينمائي .. أول ظهور لزوجة حسين فهمي .. سر غياب عادل إمام

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى
حرصت الفنانة سما المصرى على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى يقام حاليا فى دورته الـ 41 والتى تستمر حتى 29 نوفمبر الحالى.
سر غياب عادل إمام عن لحظة تكريم شريف عرفة في مهرجان القاهرة السينمائي
شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى حضور عدد كبير من النجوم الا ان هناك بعض النجوم الذين غابوا عن المهرجان فى افتتاح دورته الـ 41 والتى تستمر حتى 29 نوفمبر الحالى.
لحظة بكاء زوجة شريف عرفة أثناء تكريمه فى القاهرة السينمائى .. فيديو
ظهرت حالة من التأثر الشديد وصلت الى حد البكاء لزوجة المخرج شريف عرفة الذى تم تكريمه فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته 41 وذلك أثناء كلمته التى القائها بالمهرجان.
أول تعليق لـ رانيا يوسف بعد السخرية من فستانها فى مهرجان القاهرة السينمائى
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى توتير من اطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى يقام حاليا ومن المقرر ان تستمر فعالياته حتى 29 نوفمبر الحالى.
شاهد.. أول ظهور لزوجة حسين فهمي في مهرجان القاهرة السينمائي
حضر النجم حسين فهمي برفقة زوجته حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، والذي بدأ منذ قليل.
3 مذيعات بإطلالات جريئة .. إنجي علي بالأسود .. وجاسمين طه زكي بالأوف وايت.. وبوسي شلبي أسود في أبيض بـ القاهرة السينمائي
خطفت 3 مذيعات الأنظار فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى من المقرر ان تستمر فعاليات دورته الـ 41 حتى 29 نوفمبر الحالى.
وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى
حرصت الفنانة سما المصرى على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى يقام حاليا فى دورته الـ 41 والتى تستمر حتى 29 نوفمبر الحالى.
سر غياب عادل إمام عن لحظة تكريم شريف عرفة في مهرجان القاهرة السينمائي
شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى حضور عدد كبير من النجوم الا ان هناك بعض النجوم الذين غابوا عن المهرجان فى افتتاح دورته الـ 41 والتى تستمر حتى 29 نوفمبر الحالى.
لحظة بكاء زوجة شريف عرفة أثناء تكريمه فى القاهرة السينمائى .. فيديو
ظهرت حالة من التأثر الشديد وصلت الى حد البكاء لزوجة المخرج شريف عرفة الذى تم تكريمه فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته 41 وذلك أثناء كلمته التى القائها بالمهرجان.
أول تعليق لـ رانيا يوسف بعد السخرية من فستانها فى مهرجان القاهرة السينمائى
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى توتير من اطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى يقام حاليا ومن المقرر ان تستمر فعالياته حتى 29 نوفمبر الحالى.
شاهد.. أول ظهور لزوجة حسين فهمي في مهرجان القاهرة السينمائي
حضر النجم حسين فهمي برفقة زوجته حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، والذي بدأ منذ قليل.
3 مذيعات بإطلالات جريئة .. إنجي علي بالأسود .. وجاسمين طه زكي بالأوف وايت.. وبوسي شلبي أسود في أبيض بـ القاهرة السينمائي
خطفت 3 مذيعات الأنظار فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى من المقرر ان تستمر فعاليات دورته الـ 41 حتى 29 نوفمبر الحالى.