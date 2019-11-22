تشخيصات طبية كارثية تؤدي إلى الوفاة.. متى يكون قرص المسكن سببا فى دخول الرعاية ..وخطوات لإسعاف الذبحة الصدرية وهبوط الدورة الدموية

جمال شعبان.. تشخيصات طبية كارثية تؤدي إلى الوفاة

خطوات لعلاج الذبحة الصدرية وهبوط الدورة الدموية فى المنزل

تناول قرص المسكن فى هذه الحالة يمكن أن يكون سببا في الدخول للعناية المركزة



تصرفات خاطئة يقوم بها البعض أثناء التعامل و إسعاف شخص مريض قد تؤدى إلى تدهور حالته الصحية وفى الكثير من الأحيان قد تسبب فى بعض المضاعفات الكارثية وقد ينتهى الأمر بالوفاة أو الغيبوبة مدى الحياة إليك أبرز تلك الأخطاء وكيف يمكن سرعه إنقاذ شخص من تلك الكوارث الصحية



أخطاء أكثر شيوعا



قام الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق بتجميع الأخطاء الأكثر شيوعا وذكر التصرف الصحيح وحذر من تناول المسكنات بعشوائية دون الرجوع للطبيب، مؤكدا أن تناول قرص المسكن مثل البروفين كحل سريع للتخلص من الصداع يمكن أن يكون سببا في الدخول للعناية المركزة خلال دقائق خاصة إذا كان الشخص يعانى من "حساسية صدرية فقد يؤدى إلى التسبب فى أعراض مزعجة وانسداد الشعب الهوائية مسببا فشلا في وظائف التنفس أما بالنسبة لمن يعانى من مشاكل الكلى فقد ينتهى الأمر بالإصابة بالفشل الكلوي.



لفت عميد معهد القلب، إلى أن من الأخطاء التى يقع فيها الكثيرين هى أعطاء أدوية الحموضة فى حالة الشكوى من ألم البطن فمن الممكن أن يموت الشخص خلال دقائق وإغفال عمل رسم قلب (ECG) فقد يكون سبب الم البطن حدوث جلطة في القلب وليس حموضة المعدة.



نوه فى الوقت نفسه أن من ضمن العلامات التحذيرية التى يغفلها البعض أيضا هى الإصابة بالدوار الحاد ويتم علاج الأمر على أنه انخفاض فى الضغط لكنه فى المقابل قد يكون المريض مصابا بنزيف فى المخ إلى الوفاة بسبب التشخيص الخاطئ وعدم الفحص بواسطة الأشعة المقطعية للمخ فقد يكون الشخص مصابا بنزيف في المخ.



هبوط الدورة الدموية



وتعد من أهم وأسرع الأسعافات التى يجب أن يعرفها الكثيرين مشاكل الدورة الدموية والتى كانت سببا فى موت الكثيرين فى الفترة الأخيرة قد بسبب انخفاض نسبة الأكسجين اختلال نسبة الأملاح والعناصر الأخرى في الجسم.



وفقا لموقع هيلث يمكن إسعاف مريض هبوط الدورة الدموية بعدة طرق فإذا كان فاقدًا للوعي يجب جعل المريض يستلقى على ظهره مع محاولة رفع قدميه إلى مستوى القلب وإعطاء المريض كمية وفيرة من الماء ما يؤدي لزيادة حجم الدم ومنع الجفاف الذى قد يتسبب فى هبوط الدورة الدموية.



أما إذا كان مرض هبوط الدورة الدموية يعانى من الشعور بالغثيان والقيء يجب الحرص على دوران الرأس إلى الجانب لتجنب الاختناق المفاجئ.



وقد يتطلب الأمر لعلاج هبوط الدورة الدموية تناول السوائل الوريدية حتى يتم تشخيص سبب هبوط الدورة الدموية.



أما إذا كان هبوط الدورة الدموية ناتج عن قصور القلب يجب إعطاء المريض أدوية لزيادة قدرة القلب على ضخ الدم مثل الدوبامين والتى تعزز قدرة القلب على ضخ الدم ومحاولة رفع ضغط الدم.



الذبحات الصدرية ..كيفية إسعافها



وبعيدا عن هبوط الدورة الدموية تعد الذبحات الصدرية من بين أكثر أسباب الموت المفاجىء مءخرا إلا أنه ما زال من الصعب التمييز بينها وبين أنواع أخرى من ألم الصدر، مثل ألم عسر الهضم أو إزعاجه.



تشمل أعراض الذبحة الصدرية ألمًا في الصدر مصحوبًا بألم في الفك والذراعين والظهر أو الرقبة، والتعب، والغثيان، والتعرق، والدوخة، وضيق التنفس.



وإذا صادفك مريض بالذبحة الصدرية يمكنك القيام بالخطوات التالية لإنقاذه قبل التوجه إلى المستشفى يقدمها "موقع بولد سكاى الهندى".



-اعطِ قرصًا من "النتروجليسرين أو رذاذ النتروجليسرين" للشخص تحت اللسان وانتظر خمس دقائق لترى إذا كان الشخص يشعر بتحسن أم لا وفي حالة عدم وجود أي تحسن في حالة الشخص يجب استدعاء سيارة إسعاف.



- إذا كان الشخص يعاني من ذبحة مستقرة مزمنة وهو نوع شائع من الذبحة الصدرية يذوب قرصًا نتروجليسرين تحت لسانه أو يوفر رذاذ النتروجليسرين ويكرر هذه العملية مرة أخرى في فجوة مقدارها 5 دقائق حتى يأخذ الشخص 3 أقراص إذا كانت الذبحة الصدرية تسوء على الرغم من إعطاء 3 جرعات في فجوة كل منها 5 دقائق، وإذا تم نقل المريض إلى المستشفى فسيتم تحليله لمعرفة ما إذا كان السبب الجذري لألم الصدر هو النوبة القلبية أو أي شيء آخر.

