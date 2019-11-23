مئات المستوطنين يهاجمون منازل فلسطينيين في الخليل

هاجم مئات المستوطنين منازل مواطنيين فلسطينيين في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وتحديدا في مناطق السهلة وحاجز أبو الريش وحارة الجعبري والمنطقة الجنوبية من المدينة، مساء أمس الجمعة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن شخصين من سكان البلدة قد أصيبا برضوض واختناق نتيجة اعتداء مستوطنين على منازل المواطنين في منطقة حاجز أبو الريش الإسرائيلي، نقلا على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي للعلاج.



وأضافت الوكالة بإصابة ثمانية فلسطينيين أصيبوا "عقب اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وعشرات المستوطنين على سكان المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل".



وقالت مصادر طبية لــ"وفا"، إن "مواطنين أصيبوا برضوض وبالاختناق وصلوا مستشفى الخليل الحكومي، نتيجة تعرضهم للضرب ورش غاز الفلفل في حارة الجعبري وأجزاء أخرى من البلدة القديمة بالخليل".