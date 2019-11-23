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حوادث

القبض على 5 مصريين في السعودية.. ارتكبوا 42 جريمة سرقة بقيمة 7 مليون ريال

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:49 ص
القبض على 5 مصريين
القبض على 5 مصريين في السعودية
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رامى المهدي
أعلن مصدر أمنى سعودي أمس الجمعة القبض على 5 مصريين ارتكبوا 42 جريمة سرقة تبلغ قيمتها 7.1 مليون ريال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس" أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية المصرية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع"، وتبين انهم ارتكبوا 42 حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها 7.1 مليون ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.
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