ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يشكر الرئيس وأجهزة الدولة والمنتخب الأوليمبي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:38 م
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
وجه الاتحاد المصري لكرة القدم عميق الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، على تهنئته المباركة لأبنائنا أعضاء المنتخب الوطني الأوليمبي بمناسبة تحقيق إنجاز التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية والفوز ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، تلك التهنئة التي كان لها بالغ الأثر في نفوس شباب مصر كلهم، وتؤكد أن الدولة تقدر كل جهد نحو إعلاء شأن الوطن، وتثمن في الوقت نفسه عطاء المخلصين من أبنائه.

كما يتوجه الاتحاد المصري لكرة القدم بالشكر لأجهزة الدولة كافة وفي القلب منها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، على وقفتها بجانب المنتخب الوطني الأوليمبي حتى تكللت جهوده بالنجاح، مؤكدا أن شباب مصر في كرة القدم سيظل على العهد به حتى يحقق النقلة المرجوة في تاريخ الكرة المصرية بإذن الله.

كما يحرص الاتحاد المصري لكرة القدم على توجيه شكره إلى اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة على النجاح الباهر الذي حققته في تنظيم البطولة الذي جاء تأكيدا على ريادة مصر أفريقيا ووقوفها بالفعل على أعتاب العالمية في مجال تنظيم البطولات الرياضية.

أما بالنسبة لجماهير الكرة المصرية، فيؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن زحفها الكثيف للمدرجات ومؤازرتها الحثيثة وتشجيعها الحماسي لأبناء مصر الأبطال يمثل موقفا وطنيا رائعا يطوق أعناقنا وأعناق أبنائنا أعضاء المنتخب الأوليمبي، بجميل يجعلنا عازمين على بذل كل إمكاناتنا حتى نبقى عند حسن الظن بنا، فضلا عن أن هذه الوقفة تؤكد من جديد أنه لا غنى عن وجود تلك الجماهير المخلصة والملتزمة في مدرجات ملاعب كرة القدم، مقدرين في الوقت نفسه كل جهود الجهات المعنية في هذا الشأن.

كما يعبر الاتحاد المصري لكرة القدم عن فخره واعتزازه بأبنائه لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني الوطني بروحهم المعنوية العالية وحسهم الوطني البالغ وكفاءاتهم الفنية التي أكدوها بجهدهم الفائق في كل مراحل البطولة، ويجعلنا على العهد باستمرار دعم مسيرته الناجحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يشهد افتتاح المجموعة الثانية بـ أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أخبار الرياضة.. رسالة شوقي غريب للجماهير.. حقيقة عودة معروف يوسف لـ الزمالك.. غياب 9 نجوم عن قمة ليفربول والسيتي

اتحاد الكرة يوجه رسالة لـ الجماهير المصرية بشأن المنتخب الأوليمبي

وزير الرياضة يؤازر لاعبي المنتخب الأوليمبي في مواجهة جنوب إفريقيا

من أنتويرب إلى طوكيو.. مصر تصعد للأولمبياد للمرة العاشرة في تاريخها

مقترح صادم.. ماذا قال فرج عامر بعد تأهل المنتخب الأوليمبي لنهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

هذا الشتاء برعاية جاكيت ولي العهد.. متاجر السعودية: نفدت كامل الكمية

450 صاروخا على تل أبيب.. حرب قادمة بين إسرائيل وغزة وهذه تفاصيلها

بعد رفض الدعوى.. الأطباء: الصحة أرسلت خطابا لتوضح سبب عدم حضور الوزيرة

شاهد سيارة المستقبل 2030 المصنّعة خصيصا للسعودية.. صور

7 شهادات ادخار في البنك الأهلي توفر لك دخلا ثابتا شهريا.. تعرف عليها

بعد خضوعة لعملية استغرقت 5 ساعات.. تعرف على حالة محمد هنيدي الصحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

23 لاعبة تنضم إلى معسكر منتخب النسائية استعدادا لتصفيات إفريقيا..صور

سعر ومواصفات بوجاتي تشيرون bugatti chiron بمعرض الرياض للسيارات.. صور

لأول مرة في تاريخها.. لكزس تكشف عن أول موديل كهربائي باسم UX 300e.. صور