تشكيل طنطا لمواجهة طلائع الجيش

أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، تشكيل فريقه، لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر إقامتها بعد قليل على ستاد طنطا، ضمن مؤجلات الاسبوع الرابع مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وجاء التشكيل على النحو التالي:-



حراسة المرمى: اسلام طارق



الدفاع: ايهاب سمير - محمود مسعود - محمد العشري - محمد الشاذلي



الوسط: حسام غالي- احمد الشناوي - أحمد قطاوي



الهجوم: إسلام فؤاد - عبد الرحمن الدح - احمد فهمي



