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حوادث

المؤبد لـ مسجل خطر بتهمة ترويج المواد المخدرة في السلام

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:56 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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محمد العيسوى
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلا "مسجل شقى خطر"، بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة فى السلام.

بداية الواقعة كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام " إ. ف" 40 سنة مسجل شقى خطر، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى وترويج المواد المخدرة على عملائه فى المنطقة.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، تم التأكد من صحة المعلومات، فتم إعداد الأكمنة وضبط المتهم، و عثر بحوزته على 900 جرام من مخدر الهيروين.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة التى أحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت بالعقوبة المتقدمة.

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