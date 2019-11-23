27 تصريحا للرئيس في جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار في إفريقيا

خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار في إفريقيا كانت له هذه التصريحات:



= هناك إرادة سياسية لدول أفريقيا للتغيير والتطوير

= يتم التحرك في مصر للتحوّل إلى الميكنة والحوكمة

= البنية التحتية تمثل مشكلة المشاكل في مصر وأفريقيا

= البنية الأساسية في أفريقيا مازالت تحتاج إلى مزيد من العمل

= كلكم مدعوون للاستثمار في إفريقيا وتغيير واقعها إلى الأفضل

= الموارد الطبيعية في أفريقيا تمثل فرصة حقيقية للاستثمار الدولي

= الدولة تسعى للتطوير الرقمي وتشجيع القوى الاستثمارية في مصر

= نأمل ببنية تحتية قارية تستطيع أن تربط أكثر من 50 دولة افريقية

= الدولة المصرية حريصة على النجاح والاستمرار والتطور لكل المستثمرين

= البلاد الأفريقية مثل مصر لم يصل كفاءة العمل فيها مثل الدول المتقدمة

= المشاركة المتنوعة في مؤتمر أفريقيا تعكس إرادة حقيقية للتحرك نحو التنمية

= مصر تتحرك بقوة في مجال الصناعة والزراعة والطاقة رغم التحديات الكبيرة

= صوت أفريقيا الحقيقي يظهر من خلال كل دولها مجتمعه وليس صوت دولة واحدة

= مصر تعرضت لمشاكل أمنية كبيرة بعد 2011 وهو ما أثر على الاقتصاد والاستثمار

= لابد من تقديم مشاريع تكون أكثر جذبا لعمل تنمية مشروعات تنموية في القارة السمراء

= عملنا على جذب الشركات العالمية في الاستثمار في مصر في صناعة السيارات أو المكونات

= البنية الأساسية القوية في إفريقيا هي السبيل الوحيد لإسهام إفريقيا بفاعلية في الاقتصاد العالمي

= إذا اردنا ان نحقق الاستقرار الاقتصادي في أفريقيا، فإنه ليس أمامنا إلا البنية الأساسية القارية

= مصر نفذت مشاريع لصالح البنية التحتية بقيمة 4 تريليونات جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة

= يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين لتمويل مشروعات في دول القارة الأفريقية دون خوف

= هناك نظام جديد وفريد في بناء قواعد بيانات الدولة وهو ليس موجودًا في دول متقدمة كثيرة جدًا

= إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف بناء وإعادة هيكلة الدولة المصرية وإعادة ميكنتها وقواعد بياناتها

= الدولة المصرية استطاعت تحقيق تطور كبير خلال حربها على الإرهاب الغاشم، الذي حاول تدمير البلاد

= مصر من أجل مواجهة الفساد اتجهت لإحداث قفزات سريعة في مجال الرقمنة مشددا على أن مصر ترفض الفساد

= لو لم يتم الاستثمار في مصر وافريقيا الإرهاب اللي فيها هيطلع عليكوا في شكل هجرة غير شرعية وغيرها من الطرق

= هناك سيرفرات خاصة بقواعد بيانات الدولة مدفونة على أعماق كبيرة من سطح الأرض ولا يمكن الوصول لها بأي طريقة

= غادة والي بجهدها وتقدير العالم لمصر الآن تم اختيارها لتقلد منصب وكيل سكرتير عام الأمين العام للامم المتحدة، ولم أجد فرصة أفضل من المؤتمر لتقديم التهنئة لها.