27 تصريحا للرئيس في جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار في إفريقيا

خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار في إفريقيا كانت له هذه التصريحات:
= هناك إرادة سياسية لدول أفريقيا للتغيير والتطوير
= يتم التحرك في مصر للتحوّل إلى الميكنة والحوكمة
= البنية التحتية تمثل مشكلة المشاكل في مصر وأفريقيا
= البنية الأساسية في أفريقيا مازالت تحتاج إلى مزيد من العمل
= كلكم مدعوون للاستثمار في إفريقيا وتغيير واقعها إلى الأفضل
= الموارد الطبيعية في أفريقيا تمثل فرصة حقيقية للاستثمار الدولي
= الدولة تسعى للتطوير الرقمي وتشجيع القوى الاستثمارية في مصر
= نأمل ببنية تحتية قارية تستطيع أن تربط أكثر من 50 دولة افريقية
= الدولة المصرية حريصة على النجاح والاستمرار والتطور لكل المستثمرين
= البلاد الأفريقية مثل مصر لم يصل كفاءة العمل فيها مثل الدول المتقدمة
= المشاركة المتنوعة في مؤتمر أفريقيا تعكس إرادة حقيقية للتحرك نحو التنمية
= مصر تتحرك بقوة في مجال الصناعة والزراعة والطاقة رغم التحديات الكبيرة
= صوت أفريقيا الحقيقي يظهر من خلال كل دولها مجتمعه وليس صوت دولة واحدة
= مصر تعرضت لمشاكل أمنية كبيرة بعد 2011 وهو ما أثر على الاقتصاد والاستثمار
= لابد من تقديم مشاريع تكون أكثر جذبا لعمل تنمية مشروعات تنموية في القارة السمراء
= عملنا على جذب الشركات العالمية في الاستثمار في مصر في صناعة السيارات أو المكونات
= البنية الأساسية القوية في إفريقيا هي السبيل الوحيد لإسهام إفريقيا بفاعلية في الاقتصاد العالمي
= إذا اردنا ان نحقق الاستقرار الاقتصادي في أفريقيا، فإنه ليس أمامنا إلا البنية الأساسية القارية
= مصر نفذت مشاريع لصالح البنية التحتية بقيمة 4 تريليونات جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة
= يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين لتمويل مشروعات في دول القارة الأفريقية دون خوف
= هناك نظام جديد وفريد في بناء قواعد بيانات الدولة وهو ليس موجودًا في دول متقدمة كثيرة جدًا
= إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف بناء وإعادة هيكلة الدولة المصرية وإعادة ميكنتها وقواعد بياناتها
= الدولة المصرية استطاعت تحقيق تطور كبير خلال حربها على الإرهاب الغاشم، الذي حاول تدمير البلاد
= مصر من أجل مواجهة الفساد اتجهت لإحداث قفزات سريعة في مجال الرقمنة مشددا على أن مصر ترفض الفساد
= لو لم يتم الاستثمار في مصر وافريقيا الإرهاب اللي فيها هيطلع عليكوا في شكل هجرة غير شرعية وغيرها من الطرق
= هناك سيرفرات خاصة بقواعد بيانات الدولة مدفونة على أعماق كبيرة من سطح الأرض ولا يمكن الوصول لها بأي طريقة
= غادة والي بجهدها وتقدير العالم لمصر الآن تم اختيارها لتقلد منصب وكيل سكرتير عام الأمين العام للامم المتحدة، ولم أجد فرصة أفضل من المؤتمر لتقديم التهنئة لها.
= هناك إرادة سياسية لدول أفريقيا للتغيير والتطوير
= يتم التحرك في مصر للتحوّل إلى الميكنة والحوكمة
= البنية التحتية تمثل مشكلة المشاكل في مصر وأفريقيا
= البنية الأساسية في أفريقيا مازالت تحتاج إلى مزيد من العمل
= كلكم مدعوون للاستثمار في إفريقيا وتغيير واقعها إلى الأفضل
= الموارد الطبيعية في أفريقيا تمثل فرصة حقيقية للاستثمار الدولي
= الدولة تسعى للتطوير الرقمي وتشجيع القوى الاستثمارية في مصر
= نأمل ببنية تحتية قارية تستطيع أن تربط أكثر من 50 دولة افريقية
= الدولة المصرية حريصة على النجاح والاستمرار والتطور لكل المستثمرين
= البلاد الأفريقية مثل مصر لم يصل كفاءة العمل فيها مثل الدول المتقدمة
= المشاركة المتنوعة في مؤتمر أفريقيا تعكس إرادة حقيقية للتحرك نحو التنمية
= مصر تتحرك بقوة في مجال الصناعة والزراعة والطاقة رغم التحديات الكبيرة
= صوت أفريقيا الحقيقي يظهر من خلال كل دولها مجتمعه وليس صوت دولة واحدة
= مصر تعرضت لمشاكل أمنية كبيرة بعد 2011 وهو ما أثر على الاقتصاد والاستثمار
= لابد من تقديم مشاريع تكون أكثر جذبا لعمل تنمية مشروعات تنموية في القارة السمراء
= عملنا على جذب الشركات العالمية في الاستثمار في مصر في صناعة السيارات أو المكونات
= البنية الأساسية القوية في إفريقيا هي السبيل الوحيد لإسهام إفريقيا بفاعلية في الاقتصاد العالمي
= إذا اردنا ان نحقق الاستقرار الاقتصادي في أفريقيا، فإنه ليس أمامنا إلا البنية الأساسية القارية
= مصر نفذت مشاريع لصالح البنية التحتية بقيمة 4 تريليونات جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة
= يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين لتمويل مشروعات في دول القارة الأفريقية دون خوف
= هناك نظام جديد وفريد في بناء قواعد بيانات الدولة وهو ليس موجودًا في دول متقدمة كثيرة جدًا
= إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف بناء وإعادة هيكلة الدولة المصرية وإعادة ميكنتها وقواعد بياناتها
= الدولة المصرية استطاعت تحقيق تطور كبير خلال حربها على الإرهاب الغاشم، الذي حاول تدمير البلاد
= مصر من أجل مواجهة الفساد اتجهت لإحداث قفزات سريعة في مجال الرقمنة مشددا على أن مصر ترفض الفساد
= لو لم يتم الاستثمار في مصر وافريقيا الإرهاب اللي فيها هيطلع عليكوا في شكل هجرة غير شرعية وغيرها من الطرق
= هناك سيرفرات خاصة بقواعد بيانات الدولة مدفونة على أعماق كبيرة من سطح الأرض ولا يمكن الوصول لها بأي طريقة
= غادة والي بجهدها وتقدير العالم لمصر الآن تم اختيارها لتقلد منصب وكيل سكرتير عام الأمين العام للامم المتحدة، ولم أجد فرصة أفضل من المؤتمر لتقديم التهنئة لها.