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أخبار البلد

27 تصريحا للرئيس في جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار في إفريقيا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:56 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار في إفريقيا كانت له هذه التصريحات:

= هناك إرادة سياسية لدول أفريقيا للتغيير والتطوير
= يتم التحرك في مصر للتحوّل إلى الميكنة والحوكمة
= البنية التحتية تمثل مشكلة المشاكل في مصر وأفريقيا
= البنية الأساسية في أفريقيا مازالت تحتاج إلى مزيد من العمل
= كلكم مدعوون للاستثمار في إفريقيا وتغيير واقعها إلى الأفضل
= الموارد الطبيعية في أفريقيا تمثل فرصة حقيقية للاستثمار الدولي
= الدولة تسعى للتطوير الرقمي وتشجيع القوى الاستثمارية في مصر
= نأمل ببنية تحتية قارية تستطيع أن تربط أكثر من 50 دولة افريقية
= الدولة المصرية حريصة على النجاح والاستمرار والتطور لكل المستثمرين
= البلاد الأفريقية مثل مصر لم يصل كفاءة العمل فيها مثل الدول المتقدمة
= المشاركة المتنوعة في مؤتمر أفريقيا تعكس إرادة حقيقية للتحرك نحو التنمية
= مصر تتحرك بقوة في مجال الصناعة والزراعة والطاقة رغم التحديات الكبيرة
= صوت أفريقيا الحقيقي يظهر من خلال كل دولها مجتمعه وليس صوت دولة واحدة
= مصر تعرضت لمشاكل أمنية كبيرة بعد 2011 وهو ما أثر على الاقتصاد والاستثمار
= لابد من تقديم مشاريع تكون أكثر جذبا لعمل تنمية مشروعات تنموية في القارة السمراء
= عملنا على جذب الشركات العالمية في الاستثمار في مصر في صناعة السيارات أو المكونات
= البنية الأساسية القوية في إفريقيا هي السبيل الوحيد لإسهام إفريقيا بفاعلية في الاقتصاد العالمي
= إذا اردنا ان نحقق الاستقرار الاقتصادي في أفريقيا، فإنه ليس أمامنا إلا البنية الأساسية القارية
= مصر نفذت مشاريع لصالح البنية التحتية بقيمة 4 تريليونات جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة
= يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين لتمويل مشروعات في دول القارة الأفريقية دون خوف
= هناك نظام جديد وفريد في بناء قواعد بيانات الدولة وهو ليس موجودًا في دول متقدمة كثيرة جدًا
= إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف بناء وإعادة هيكلة الدولة المصرية وإعادة ميكنتها وقواعد بياناتها
= الدولة المصرية استطاعت تحقيق تطور كبير خلال حربها على الإرهاب الغاشم، الذي حاول تدمير البلاد
= مصر من أجل مواجهة الفساد اتجهت لإحداث قفزات سريعة في مجال الرقمنة مشددا على أن مصر ترفض الفساد
= لو لم يتم الاستثمار في مصر وافريقيا الإرهاب اللي فيها هيطلع عليكوا في شكل هجرة غير شرعية وغيرها من الطرق
= هناك سيرفرات خاصة بقواعد بيانات الدولة مدفونة على أعماق كبيرة من سطح الأرض ولا يمكن الوصول لها بأي طريقة
= غادة والي بجهدها وتقدير العالم لمصر الآن تم اختيارها لتقلد منصب وكيل سكرتير عام الأمين العام للامم المتحدة، ولم أجد فرصة أفضل من المؤتمر لتقديم التهنئة لها.
27 تصريحا للرئيس في جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار في إفريقيا
27 تصريحا للرئيس في جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار في إفريقيا
27 تصريحا للرئيس في جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار في إفريقيا
27 تصريحا للرئيس في جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار في إفريقيا
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