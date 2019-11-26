اخبار الفن.. ظهور صادم لـ شيرين سيف النصر.. وحسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
بوزن زائد وعباءة.. ظهور صادم لـ شيرين سيف النصر
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا صادمة للفنانة شيرين سيف النصر، وكانت الصورة بمناسبة آخر ظهور لها أثناء توجهها إلى المحكمة للإدلاء بأقوالها فى سرقة مجوهراتها، وقد أثارت الصور حالة من الجدل حول حقيقتها، وهل هي الفنانة الجميلة أم لا.
أول ظهور لهما بعد الزواج.. حسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة.. صور
أثار الفنان حسام الجندى جدلا واسعا فى عرض فيلم "احكيلى" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وذلك فى أول ظهور له مع زوجته الفنانة التونسية منال الحمروني.
فيفي عبده تكشف سر غيابها عن عزاء شقيقتها ..فيديو
نشرت الفنانة فيفى عبده، مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تكشف عن سر غيابها عن عزاء شقيقتها الذى أقيم منذ أيام، موضحة أنه بسبب حالة من الحزن الشديد التي انتابتها.
بسبب العمل.. عفاف شعيب : أجهضت نفسى أكثر من مرة وندمت .. فيديو
كشفت الفنانة عفاف شعيب عن خضوعها الى عملية إجهاض أكثر من مرة فى بدايتها العملية وذلك بسبب ارتباطاتها الفنية التي كانت لابد أن تنفذها.
أحمد حلمي يسخر من طفولته بصورة نادرة
سخر الفنان أحمد حلمى من طفولته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث نشر صورة له يرتدى فيها "ترنج بنى".
تجننى | ريم البارودي تتألق في أحدث ظهور لها | شاهد
نشرت الفنانة ريم البارودي صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
بوزن زائد وعباءة.. ظهور صادم لـ شيرين سيف النصر
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا صادمة للفنانة شيرين سيف النصر، وكانت الصورة بمناسبة آخر ظهور لها أثناء توجهها إلى المحكمة للإدلاء بأقوالها فى سرقة مجوهراتها، وقد أثارت الصور حالة من الجدل حول حقيقتها، وهل هي الفنانة الجميلة أم لا.
أول ظهور لهما بعد الزواج.. حسام الجندى وزوجته يثيران الجدل بقبلة جريئة.. صور
أثار الفنان حسام الجندى جدلا واسعا فى عرض فيلم "احكيلى" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وذلك فى أول ظهور له مع زوجته الفنانة التونسية منال الحمروني.
فيفي عبده تكشف سر غيابها عن عزاء شقيقتها ..فيديو
نشرت الفنانة فيفى عبده، مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تكشف عن سر غيابها عن عزاء شقيقتها الذى أقيم منذ أيام، موضحة أنه بسبب حالة من الحزن الشديد التي انتابتها.
بسبب العمل.. عفاف شعيب : أجهضت نفسى أكثر من مرة وندمت .. فيديو
كشفت الفنانة عفاف شعيب عن خضوعها الى عملية إجهاض أكثر من مرة فى بدايتها العملية وذلك بسبب ارتباطاتها الفنية التي كانت لابد أن تنفذها.
أحمد حلمي يسخر من طفولته بصورة نادرة
سخر الفنان أحمد حلمى من طفولته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث نشر صورة له يرتدى فيها "ترنج بنى".
تجننى | ريم البارودي تتألق في أحدث ظهور لها | شاهد
نشرت الفنانة ريم البارودي صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".