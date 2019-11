بسبب العمل.. عفاف شعيب : أجهضت نفسى أكثر من مرة وندمت .. فيديو

View this post on Instagram

الفنانه عفاف شعيب : استغفرت ربنا كتير بسبب الاجهاض الي عملته. . . . . . . #مهرجان_القاهرة_السينمائي #مهرجان_القاهره_السينمائي #cairofilmfestival #ciff #ciff41 #cairofilmfestival #alshiaka_magazine #منى_زكي #حلا_شيحة #مشاهير #دينا_الشربيني #كريم_فهمي #دنيا_سمير_غانم #محمد_رمضان #منه_شلبي #احمد_عز #احمد_داوود #ناهد_السباعي #هاني_شاكر #كريم_عبد_العزيز #تامر_حسني #ياسمين_صبري #شيرين_عبدالوهاب #منه_شلبي #حسن_حسني#عمرو_اديب#mbcmasr #عفاف_شعيب #راغده_شلهوب #قناة_النهار#تحيا_الستات #قطعوا_رجاله