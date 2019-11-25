بسبب العمل.. عفاف شعيب : أجهضت نفسى أكثر من مرة وندمت .. فيديو

كشفت الفنانة عفاف شعيب عن خضوعها الى عملية إجهاض أكثر من مرة فى بدايتها العملية وذلك بسبب ارتباطاتها الفنية التي كانت لابد أن تنفذها.وقالت عفاف شعيب خلال لقائها فى برنامج "تحيا الستات" : اجهضت نفسى اكثر من مرة بسبب ظروف عملى وهو امر استغفرت ربى عليه كثيرا".وأضافت عفاف شعيب قائلة : "حاولت مرارا مع زوجى الثاني الا ان ربى عاقبنى بعدم الحمل مرة أخرى وعندما كبرت ندمت على ما فعلت وتركت نفسى لظروف العمل لتداهم حياتى الشخصية واتمنى من الله ان يسامحنى على ما فعلته.وكانت تحدثت الفنانة عفاف شعيب لأول مرة عن طلاقها من والد المخرج طارق العريان، مؤكدة أن الغيرة هى السبب الأول والأخير فى الطلاق.وقالت عفاف شعيب: إن الغيرة القاتلة كانت سببا فى الطلاق من زوجها السابق ووالد طارق العريان، وإنه كان يغير من نجاحاتها المستمرة فى عالم التمثيل.وأضافت عفاف شعيب أنها لم تستطع تحمل كل هذه الغيرة، وهو ما دفعها لطلب الطلاق منه.