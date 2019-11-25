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فن

بسبب العمل.. عفاف شعيب : أجهضت نفسى أكثر من مرة وندمت .. فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:03 م
عفاف شعيب
عفاف شعيب
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة عفاف شعيب عن خضوعها الى عملية إجهاض أكثر من مرة فى بدايتها العملية وذلك بسبب ارتباطاتها الفنية التي كانت لابد أن تنفذها.

وقالت عفاف شعيب خلال لقائها فى برنامج "تحيا الستات" : اجهضت نفسى اكثر من مرة بسبب ظروف عملى وهو امر استغفرت ربى عليه كثيرا".

وأضافت عفاف شعيب قائلة : "حاولت مرارا مع زوجى الثاني الا ان ربى عاقبنى بعدم الحمل مرة أخرى وعندما كبرت ندمت على ما فعلت وتركت نفسى لظروف العمل لتداهم حياتى الشخصية واتمنى من الله ان يسامحنى على ما فعلته.

وكانت تحدثت الفنانة عفاف شعيب لأول مرة عن طلاقها من والد المخرج طارق العريان، مؤكدة أن الغيرة هى السبب الأول والأخير فى الطلاق.

وقالت عفاف شعيب: إن الغيرة القاتلة كانت سببا فى الطلاق من زوجها السابق ووالد طارق العريان، وإنه كان يغير من نجاحاتها المستمرة فى عالم التمثيل.

وأضافت عفاف شعيب أنها لم تستطع تحمل كل هذه الغيرة، وهو ما دفعها لطلب الطلاق منه.

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الفنانه عفاف شعيب : استغفرت ربنا كتير بسبب الاجهاض الي عملته. . . . . . . #مهرجان_القاهرة_السينمائي #مهرجان_القاهره_السينمائي #cairofilmfestival #ciff #ciff41 #cairofilmfestival #alshiaka_magazine #منى_زكي #حلا_شيحة #مشاهير #دينا_الشربيني #كريم_فهمي #دنيا_سمير_غانم #محمد_رمضان #منه_شلبي #احمد_عز #احمد_داوود #ناهد_السباعي #هاني_شاكر #كريم_عبد_العزيز #تامر_حسني #ياسمين_صبري #شيرين_عبدالوهاب #منه_شلبي #حسن_حسني#عمرو_اديب#mbcmasr #عفاف_شعيب #راغده_شلهوب #قناة_النهار#تحيا_الستات #قطعوا_رجاله

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