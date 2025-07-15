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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كل ما تريد معرفته عن بطولة السوبر المصري

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة  كأس السوبر المصري وذلك بعد تحديد 4 فرق للمشاركة في البطولة وهم الأهلي بطل الدوري، الزمالك بطل كأس مصر، بيراميدز وصيف الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس عاصمة مصر.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن بطولة السوبر المصري ستقام بنفس اللائحة القديمة بمشاركة أربعة فرق، وهي الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس  مصر وسيراميكا كليوباترا بطل كأس عاصمة مصر وبيراميدز صاحب المركز الثاني في الدوري وكأس مصر.

كان الأهلي حسم البطاقة الأولى في السوبر المصري للأندية الأبطال بعد فوزه بلقب الدوري الممتاز، وتأهل الزمالك إلى السوبر المصري هو الآخر باعتباره بطل كأس مصر، وانضم سيراميكا كليوباترا  بعد فوزه بكأس عاصمة مصر، بينما سيذهب الكارت الذهبي إلى بيراميدز من أجل إكمال عقد المشاركين في البطولة.

يلتقي الأهلي بطل الدوري مع سيراميكا كليوباترا بطل كأس عاصمة مصر، فيما يواجه بيراميدز وصيف الكأس والدوري مع الزمالك بطل كأس مصر.

الاهلي بيراميدز الزمالك

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