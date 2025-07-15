لامين يامال.. شعرت أنني ملك العالم بعد تسجيل هذا الهدف

قال لامين يامال، نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، إن هدفه في فرنسا بدوري الأمم الأوروبية، أحد أفضل الأهداف التي سجلها على الإطلاق.

وفي تصريح نقله فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”، قال يامال: "بعد تسجيلي الهدف في مرمى فرنسا شعرت وكأنني ملك العالم".



بداية ذهبية للنجم الإسباني

عند مقارنة عدد البطولات الكبرى التي حصدها اللاعبون قبل سن الثامنة عشرة، يتصدر يامال القائمة دون منازع.

فقد توج بأربعة ألقاب كبرى تشمل لقبين في الدوري الإسباني و كأس ملك إسبانيا و لقب كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الإسباني الأول.

وبهذا يتفوق على كل لاعب شاب منذ بداية الألفية، محققا ما لم يحققه أي نجم في مثل هذا العمر.

فيما يتعلق بالإسهامات التهديفية (أهداف وصناعة)، يتفوق يامال مجددا فقد ساهم بـ36 هدفا في الدوري الإسباني قبل أن يبلغ 18 عامًا، متجاوزا أرقام نجوم مثل كيليان مبابي وواين روني في ذات المرحلة العمرية وحتى أقرب منافسيه، يوسوفا موكوكو، لم يسجل سوى 17 مساهمة في البوندسليجا.