فسح أمه فى لندن .. اليوتيوبر أحمد إبراهيم من طفل فقير للعالمية | اعرف تفاصيل القصة

اثار البلوجر أحمد إبراهيم، منشئ المحتوى العلمى، ضجة كبيرة على السوشيال ميديا فى الساعات الماضية .. فماذا فعل؟!

قصة ترند أحمد إبراهيم

نشر اليوتيوبر والبلوجر أحمد إبراهيم، صاحب قناة علم تيوب، عدة صور تجمعه بوالدته فى لندن وكتب عليها ملخص رحلة كفاحه ووفاءه بوعده لوالدته ومساعدتها فى الذهاب للندن من أجل الفسحة والتنزه.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور بشكل سريع وحصل على تفاعل الملايين وتصدر الترند، وذلك بسبب إصرار البلوجر أحمد إبراهيم على تحقيق هدفه و عدم نسيانه لوعود الطفولة كما أنه لم يتنكر لأصله بل حافظ عليه وافتخر به.

هفسحك فى لندن يا أمى

وكتب البلوجر أحمد إبرهيم على صفحته "زمان، لما كنا في قرية أم الحويطات، وقبل ما السيول تنزل وتمسح بيتنا من الأساس، كنت دايمًا بحلم أطلع دكتور وأدرس في لندن أو برلين، وكنت أقول لوالدتي: “هفسّحك هناك يا أمي.”



اتمسك بالحلم

واستكمل اليوتيوبر أحمد إبراهيم قائلا "وقتها، وبمقياس الدنيا والوضع اللي كنا فيه، كان ده من رابع المستحيلات وكبرت شوية، وفي إجازة الثانوية العامة، وأنا شغال في ورشة البلاط، كنت أكتب في كشكولي: “هسافر لندن وبرلين وأدرس هناك الدكتوراه”… وكان اللي حواليا يضحكوا عليّا"

واختتم اليوتيوبر أحمد إبرهايم منشوره قائلا “ النهارده، وبعد حوالي ٢٣ سنة، وفيت بوعدي… وأخذت أمي، الحاجّة هدية، في فسحة في لندن.

واستكمل قائلا ”ساعات، لما أمك تصدق حلمك، إنت كمان بتصدق وتتمسك بيه خليك مع ربنا قبل أي حاجة، وامسك في حلمك وصدقه من جواك… وهتوصل إن شاء الله".

ردود أفعال قوية

وتفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل كبير مع منشور دكتور أحمد إبراهيم، وسط إعجاب شديد برحلة كفاح الشاب البسيط من جنوب البلاد الذى تمكن من الوصول لهدفه الكبير من خلال محتوى علمى هادف والوصول للعالمية فى هذا الزمن.